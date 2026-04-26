Hombre armado en Cena de Corresponsales reservó habitación en el hotel del evento, viajó más de 4.000 kilómetros en tren y escribió manifiesto anticristiano: esto se sabe

En la noche de este sábado, un hombre armado ingresó al hotel Hilton de Washington, donde se realizaba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y hacía presencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios funcionarios de su gobierno, entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En videos quedó registrado el momento en el que el mandatario norteamericano es evacuado del lugar junto a su esposa Melania Trump, mientras el tirador disparaba cerca del salón principal.

Según información del fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente contra Donald Trump.

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A su vez, ha señalado que el hombre se trasladó en tren desde Los Ángeles a Chicago y posteriormente hacia Washington, lugar donde llevaría a cabo su plan criminal. En total, recorrió 4.400 kilómetros, lo que arroja que podría haber desestimado trasladarse en avión para llevar consigo las armas.

Además, el hombre identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, reservó una habitación en el hotel Hilton, mismo lugar del evento, uno o dos días antes.

Las dos armas utilizadas para sobrepasar el perímetro de seguridad fueron adquiridas durante los últimos dos años. El mismo fiscal subrayó que el hombre no pudo traspasar completamente el perímetro de seguridad.

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El presidente Donald Trump también reveló que le fueron encontrados manifiestos anticristianos y que su acción fue motivada por "odio" hacia los cristianos. "Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", dijo Trump a Fox News.