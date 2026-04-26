NTN24
Domingo, 26 de abril de 2026
Domingo, 26 de abril de 2026
Atentado

Hombre armado en Cena de Corresponsales reservó habitación en el hotel del evento, viajó más de 4.000 kilómetros en tren y escribió manifiesto anticristiano: esto se sabe

abril 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Tiroteo en Cena de Corresponsales en Washington - Foto: EFE
Tiroteo en Cena de Corresponsales en Washington - Foto: EFE
Las investigaciones apuntan a que el objetivo del sospechoso era atentar contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente contra Donald Trump.

En la noche de este sábado, un hombre armado ingresó al hotel Hilton de Washington, donde se realizaba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y hacía presencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios funcionarios de su gobierno, entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En videos quedó registrado el momento en el que el mandatario norteamericano es evacuado del lugar junto a su esposa Melania Trump, mientras el tirador disparaba cerca del salón principal.

Según información del fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente contra Donald Trump.

o

A su vez, ha señalado que el hombre se trasladó en tren desde Los Ángeles a Chicago y posteriormente hacia Washington, lugar donde llevaría a cabo su plan criminal. En total, recorrió 4.400 kilómetros, lo que arroja que podría haber desestimado trasladarse en avión para llevar consigo las armas.

Además, el hombre identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, reservó una habitación en el hotel Hilton, mismo lugar del evento, uno o dos días antes.

Las dos armas utilizadas para sobrepasar el perímetro de seguridad fueron adquiridas durante los últimos dos años. El mismo fiscal subrayó que el hombre no pudo traspasar completamente el perímetro de seguridad.

o

El presidente Donald Trump también reveló que le fueron encontrados manifiestos anticristianos y que su acción fue motivada por "odio" hacia los cristianos. "Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", dijo Trump a Fox News.

Temas relacionados:

Atentado

Donald Trump

Casa Blanca

Washington

Investigación

Armas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Probablemente no sea aprobada”: experto sobre resolución que busca bloquear una intervención militar de EE. UU. en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid: "Venezuela enfrenta una fase decisiva"

Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu dio instrucciones al ejército de Israel para seguir atacando Hezbolá y lograr la paz "mediante la fuerza"

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Jorge Rodríguez (su hermano), presidente de la ilegítima AN y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Partido amistoso entre Uzbekistán vs. Venezuela - Foto: X
La Vinotinto

Así fue la tanda de penaltis en la que cayó la Vinotinto en amistoso frente a equipo n.º 50 del ranking FIFA que enfrentará a Colombia en el Mundial

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid: "Venezuela enfrenta una fase decisiva"

Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu dio instrucciones al ejército de Israel para seguir atacando Hezbolá y lograr la paz "mediante la fuerza"

Jugadores del Atlético de Madrid - Foto: EFE
Champions League

El golazo de tiro libre de 'la araña' Julián Álvarez en el Camp Nou que podría costarle la clasificación al Barcelona a semis de Champions

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Jorge Rodríguez (su hermano), presidente de la ilegítima AN y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Hungría

El viral baile que protagonizó un político húngaro en celebración del triunfo de su partido en las elecciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre