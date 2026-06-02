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Martes, 02 de junio de 2026
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Medio Oriente

Kuwait y otros países del Golfo bajo ataques con misiles y drones: Cualquier sonido de explosiones que se escuche es el resultado de la interceptación de estos ataques hostiles

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques en Kuwait - Captura de video
Ataques en Kuwait - Captura de video
Estados Unidos confirmó que el régimen de Irán lanzó varios misiles balísticos hacia países vecinos del golfo.

El Ejército de Kuwait emitió un comunicado declarando que sus defensas aéreas estaban interceptando ataques "hostiles" con misiles y drones, mientras sonaban las sirenas.

"Cualquier sonido de explosiones que se escuche es el resultado de la interceptación de estos ataques hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", escribió el Ejército en un mensaje en la plataforma X, sin especificar su origen.

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Por su parte, la agencia de noticias estatal kuwaití KUNA informó que las sirenas se escucharon por segunda vez esa noche.

Kuwait, país del Golfo rico en petróleo y aliado de Estados Unidos, ha sido blanco de ataques del régimen de Irán desde que Washington e Israel atacaron objetivos de la República Islámica y asesinaron a sus altos dirigentes a finales de febrero.

Ante los recientes hechos, el Ejército de Estados Unidos afirmó haber "derrotado" los ataques con misiles y drones de Irán.

“Las fuerzas estadounidenses lograron neutralizar varios misiles balísticos y drones iraníes, y llevaron a cabo ataques de autodefensa en la isla de Qeshm en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Oriente Medio”, detalló el Comando Central.

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Según el mando militar, el régimen de Irán lanzó varios misiles balísticos hacia países vecinos de la región, pero ninguno alcanzó sus objetivos.

“Dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en trayectoria, y tres misiles lanzados contra Bahréin fueron interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Bahréin”, añadió.

Los recientes ataques se conocen días después de que Kuwait anunció que había derribado una andanada de misiles y drones, y posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores responsabilizó plenamente al régimen de los ataques.

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