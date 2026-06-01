"El procurador tiene que actuar": exfiscal Néstor Humberto Martínez rechaza la postura de Petro frente a los resultados de la primera vuelta en Colombia

Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de Colombia, calificó la postura del presidente Gustavo Petro frente a los resultados de la primera vuelta como "una abierta e ilegal participación en política".

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"No puede ser posible que el jefe del Estado actúe de manera provocadora violentando en forma manifiesta y grosera a la ley", señaló Martínez, quien agregó que "el procurador tiene que actuar" ante dicha situación.

Petro desconoció los resultados de este domingo 31 de mayo argumentando que como "presidente no acepta los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista".

"Debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", dijo Petro en un mensaje en X.

La primera vuelta dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, candidato de la oposición, quien obtuvo el 43%, mientras que Iván Cepeda, candidato oficialista, alcanzó el 40%.

Ambos aspirantes a la Casa de Nariño se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

En cuanto a la segunda vuelta, el exfiscal dijo que la oposición enfrenta ahora el desafío de mantener su ventaja y considera que la unidad opositora será determinante: "Si se le suman los votos de Paloma Valencia, estamos hablando de una diferencia de casi 2 millones de votos".

Finalmente, dijo que el resultado electoral del domingo fue "absolutamente inesperado" para el oficialismo.