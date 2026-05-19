Régimen de Irán amenaza a Estados Unidos con la apertura de "nuevos frentes" si se reanudan los ataques tras advertencia de Trump

El régimen de Irán advirtió este martes que "abriría nuevos frentes" contra Estados Unidos si reanudaba los ataques, después de que el presidente Donald Trump dijera que había pospuesto el lanzamiento de una nueva ofensiva con la esperanza de alcanzar un acuerdo.

La advertencia se produjo en medio de un frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril, durante el cual Washington y Teherán intercambiaron propuestas en un esfuerzo por poner fin a la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que los líderes del Golfo le habían pedido "que suspendiera nuestro planeado ataque militar contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias".

Sin embargo, Trump añadió que había instruido al ejército norteamericano para que estuviera "preparado para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcanzara un acuerdo aceptable".

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Catar, que sufrió los ataques de represalia de Teherán tras las ofensivas de Estados Unidos e Israel durante la guerra, recalcó que se necesitaba más tiempo para los esfuerzos en curso, mediados por Pakistán, para impulsar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Apoyamos el esfuerzo diplomático de Pakistán, que ha demostrado seriedad en su intento de reunir a las partes y encontrar una solución, y creemos que necesita más tiempo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, en una rueda de prensa.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 8 de abril, Teherán y Washington han celebrado una única ronda de conversaciones que no logró culminar en un acuerdo.

Mientras tanto, el régimen de Irán ha mantenido un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una vía energética global vital, mientras que Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes.

El lunes, Irán anunció oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para gestionar el tráfico a través del estrecho, el cual, según indicó, deberá mantenerse dentro de los límites comunicados por las fuerzas armadas iraníes.

La Guardia Revolucionaria, brazo ideológico del ejército iraní, también amenazó con someter los cables de fibra óptica de internet que atraviesan el estrecho a un sistema de permisos.

"Tras la imposición del control sobre el Estrecho de Ormuz, Irán, amparándose en su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de su mar territorial, podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesen el estrecho están sujetos a permisos", declaró la Guardia en una publicación en redes sociales.