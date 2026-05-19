NTN24
Martes, 19 de mayo de 2026
Martes, 19 de mayo de 2026
Irán

Régimen de Irán amenaza a Estados Unidos con la apertura de "nuevos frentes" si se reanudan los ataques tras advertencia de Trump

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
La advertencia se produjo en medio de un frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril, durante el cual Washington y Teherán intercambiaron propuestas en un esfuerzo por poner fin a la guerra en Oriente Medio

El régimen de Irán advirtió este martes que "abriría nuevos frentes" contra Estados Unidos si reanudaba los ataques, después de que el presidente Donald Trump dijera que había pospuesto el lanzamiento de una nueva ofensiva con la esperanza de alcanzar un acuerdo.

La advertencia se produjo en medio de un frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril, durante el cual Washington y Teherán intercambiaron propuestas en un esfuerzo por poner fin a la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que los líderes del Golfo le habían pedido "que suspendiera nuestro planeado ataque militar contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias".

Sin embargo, Trump añadió que había instruido al ejército norteamericano para que estuviera "preparado para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcanzara un acuerdo aceptable".

o

Catar, que sufrió los ataques de represalia de Teherán tras las ofensivas de Estados Unidos e Israel durante la guerra, recalcó que se necesitaba más tiempo para los esfuerzos en curso, mediados por Pakistán, para impulsar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Apoyamos el esfuerzo diplomático de Pakistán, que ha demostrado seriedad en su intento de reunir a las partes y encontrar una solución, y creemos que necesita más tiempo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, en una rueda de prensa.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 8 de abril, Teherán y Washington han celebrado una única ronda de conversaciones que no logró culminar en un acuerdo.

o

Mientras tanto, el régimen de Irán ha mantenido un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una vía energética global vital, mientras que Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes.

El lunes, Irán anunció oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para gestionar el tráfico a través del estrecho, el cual, según indicó, deberá mantenerse dentro de los límites comunicados por las fuerzas armadas iraníes.

La Guardia Revolucionaria, brazo ideológico del ejército iraní, también amenazó con someter los cables de fibra óptica de internet que atraviesan el estrecho a un sistema de permisos.

"Tras la imposición del control sobre el Estrecho de Ormuz, Irán, amparándose en su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de su mar territorial, podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesen el estrecho están sujetos a permisos", declaró la Guardia en una publicación en redes sociales.

Temas relacionados:

Irán

Estados Unidos

Acuerdo

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Magda Victoria Acosta Gualteros
Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Vuelos Venezuela - Fotos Canva de referencia
Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

Portaviones USS Gerald Ford / FOTO: Captura de pantalla
USS Gerald R. Ford

¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump atribuye extensión de la tregua con Irán a un pedido de Pakistán y asegura que el régimen está "colapsando financieramente"

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Maduro capturado

Difunden imágenes de un supuesto video inédito de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EE. UU. el pasado 3 de enero

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump atribuye extensión de la tregua con Irán a un pedido de Pakistán y asegura que el régimen está "colapsando financieramente"

Hantavirus en Francia - EFE
hantavirus

Uno de los cinco franceses repatriados del crucero con hantavirus "presentó síntomas en el avión de repatriación"

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Maduro capturado

Difunden imágenes de un supuesto video inédito de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EE. UU. el pasado 3 de enero

Foto de referencia
Gustavo Petro

Petro se pronunció sobre foto que publicó Trump con Venezuela como estado 51 de EE. UU.; habla de traición a Simón Bolívar

Atentados con bombas en Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Así reaccionaron los comensales de un restaurante que estaba cerca al lugar de una de las explosiones en Colombia

Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cártel de Sinaloa

EE. UU. acusa a 10 funcionarios de México, entre ellos un gobernador y un comandante, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre