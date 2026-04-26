Trump difunde fotografía y video del hombre que ingresó con un arma a la Cena de Corresponsales en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en las últimas horas la fotografía del hombre que ingresó con un arma al hotel Hilton de Washington durante la cena de corresponsales y funcionarios que se llevó a cabo en la noche de este sábado.

A través de su cuenta en Truth Social, el jefe de Estado publicó una fotografía en la que se observa al hombre doblegado sobre el piso después de ser neutralizado por los agentes de seguridad.

El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, un residente de California de unos 31 años. Según los antecedentes y algunas publicaciones en las redes sociales, Allen era profesor en Torrance, cerca de Los Ángeles.

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El jefe de policía interino de Washington, Jeffery Carroll, dijo que el sospechoso iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Fue trasladado a un hospital local para ser evaluado, pero era demasiado pronto para determinar cuál había sido su motivación, señaló Carroll.

Sospechoso de atentar contra Donald Trump

Trump dijo a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el ataque que el agente del Servicio Secreto se salvó gracias a su chaleco antibalas y se encontraba en “buen estado”. El portavoz del Servicio Secreto de EE. UU., Anthony Guglielmi, confirmó que el agente había sido dado de alta del hospital.

A su vez, el mandatario norteamericano dio a conocer un video de circuito cerrado de televisión que muestra al sospechoso corriendo a toda velocidad a través de un control de seguridad, tomando desprevenido al personal de seguridad antes de que este desenfundara sus armas.

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“Ya sabes, se abalanzó desde una distancia de 50 yardas, así que estaba muy lejos de la sala. Se movía. Se movía de verdad”, dijo Trump tras la cancelación de la cena de gala.