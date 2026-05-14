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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS: revelan espectacular cartel de artistas que actuarán en el intermedio de la final del Mundial 2026

mayo 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Shakira, BTS y Madonna - Fotos EFE
Shakira, BTS y Madonna - Fotos EFE
El espectáculo ha despertado temores porque prolongará el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, está a cargo de la curaduría del show al estilo del Super Bowl de la NFL, el primero que se vivirá en el intermedio de la final de un Mundial.

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Este jueves, Coldplay compartió un formato horizontal del cartel en redes sociales al final de un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo.

"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le dijo Martin a Elmo.

El espectáculo estará producido por Global Citizen, plataforma de lucha contra la pobreza extrema y contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo.

Minutos después del video subido por la cuenta de Coldplay, la cuenta oficial del Mundial en Instagram compartió otro clip con el cartel oficial de los artistas.

"El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor. El 19 de julio, el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega al New Jersey Stadium de Nueva York, con las superestrellas Madonna, Shakira, y BTS, comisariado por Coldplay, Chris Martin", escribió en el post.

La primera edición mundialista ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya avanzó en marzo que se preparaban para "el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA".

En ese momento no concretó los artistas participantes ni la duración del espectáculo, que ha despertado temores porque prolongará el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", mencionó el dirigente en Instagram.

Infantino también dijo que la FIFA planea "tomar" la emblemática plaza Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

El pasado viernes, el organismo rector del fútbol dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales.

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En la de Ciudad de México, donde se levantará el telón del certamen el 11 de junio, actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná mientras Katy Perry y Anitta lo harán un día después en Los Ángeles y Alanis Morissette y Michael Bublé en Toronto.

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