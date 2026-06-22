"El pueblo colombiano eligió recuperar la república y sentirse seguro": Antonio de la Cruz sobre resultados de las elecciones presidenciales

Este domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, Abelardo de la Espriella resultó ganador de la las elecciones presidenciales al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

De acuerdo con los datos del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada del proceso electoral en el país, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios.

Al respecto, el analista político Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, afirmó que “el pueblo colombiano escogió recuperar la república, las instituciones y sentirse seguro”.

De la Cruz citó un informe de inteligencia del ejército colombiano que indica que los grupos irregulares ocupan actualmente el 50% del territorio nacional, situación que atribuyó al "plan de Paz Total" implementado durante el gobierno saliente.

Por su parte, la politóloga Martha Patricia Chala, quien fue candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Internacional, señaló que "el gran ganador es el comportamiento de este pueblo colombiano, y la rapidez, la eficiencia de la Registraduría".

Chala destacó que "hay un reto muy grande por parte del presidente electo para unir a todos los colombianos".