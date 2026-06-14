Sobre el final del encuentro, Costa de Marfil encontró el gol de la victoria sobre Ecuador en el Mundial

Amad Diallo, el delantero al servicio del Manchester United, le dio la victoria a Costa de Marfil 1-0 sobre el final del encuentro contra Ecuador en el Mundial, cuando todo parecía que terminaría en un empate.

La perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor. La selección ecuatoriana no perdía desde septiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90 tras un pase por izquierda de Wilfried Singo.

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Diallo dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo E para dieciseisavos de final.

Alemania reconfirmó su favoritismo para liderar el cuadrangular al vapulear más temprano en Houston al debutante Curazao (7-1), a priori la selección más débil de la serie.

En la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, colonizada por una marea amarilla de ecuatorianos, Sebastián Beccacece tuvo un estreno amargo en su primer partido como DT en una Copa del Mundo.

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El causante de su desgracia fue Diomande, de 19 años, una auténtica pesadilla por la banda izquierda para un lateral de quilates como Piero Hincapié, subcampeón con el Arsenal de la pasada Liga de Campeones de Europa.

Con un plantel de 26 jugadores en el que hay 15 debutantes mundialistas, la Tricolor buscará recomponer el camino el sábado ante Curazao en Kansas City. El mismo día, Costa de Marfil desafiará a Alemania en Toronto.