"A mi hijo le dieron tantos golpes que convulsionó": Elia Correa, madre del prisionero político venezolano Alejandro Apolinar

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Elia Correa, madre del prisionero político y exfuncionario de la Policía del estado Amazonas, Alejandro Apolinar, narró las penurias que vive su hijo en la cárcel Rodeo I.

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"A Alejandro le dieron tantos golpes que convulsionó y lo tiraron por una esquina y a los otros dos policías los guindaron y les dieron palo, a uno le dislocaron el hombro, al otro le abrieron la cabeza, después de ahí los mandaron para Caracas, estuvieron en El Helicoide y ahora están en el Rodeo", dijo la entrevistada.

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La progenitora explicó además su delicado estado de salud. "Yo tuve casi dos meses sin saber de mi hijo, soy una persona discapacitada, soy diabética, sufro de la tensión y no tengo rótula en la rodilla derecha, como me lo tienen preso aquí, yo me vine para acá”.

“Le sigo orando a Dios para que me entreguen a mi hijo", añadió Correa, quien vale recalcar que se trasladó desde el el estado Amazonas a Caracas para hacer vigilias por su hijo.

Con fecha corte, 4 de mayo de 2026, la ONG Foro Penal registra 457 presos políticos en Venezuela.

Esta cifra representa una actualización continua de las detenciones por motivos políticos en el país suramericano.

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Vale decir que, tras el caso, Quero Navas (Víctor Hugo Quero Navas), preso político venezolano de 51 años, que falleció bajo custodia del régimen venezolano, las madres de los prisioneros políticos en Venezuela están totalmente preocupadas por sus familiares tras las rejas en los centros de tortura de la dictadura.