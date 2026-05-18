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Lunes, 18 de mayo de 2026
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Álex Saab

“Vamos a empezar a ver la debacle del régimen porque él sabe a quién le dio dinero Maduro”: experto tras audiencia de Alex Saab

mayo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alex Saab fue entregado por el régimen a Estados Unidos y en su primera audiencia se concluyó que será imputado por lavado de dinero.

Dos días después de llegar a Estados Unidos y ser entregado por el régimen de Delcy Rodríguez, Alex Saab compareció este lunes ante un tribunal federal en Miami. En su primera audiencia enfrenta un cargo de lavado de dinero relacionado con actividades ilegales ocurridas entre 2015 y enero de este año.

El principal operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro, entró a la sala de audiencias encadenado y con el uniforme color caqui que identifica a los reclusos de los centros de detención de Miami.

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Pedro Rojas, activista venezolano, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de la detención de Alex Saab y su primera audiencia en Estados Unidos y aseguró que es muy probable que en esta oportunidad hable mucho de lo que sabe cuándo fue operador financiero de Nicolás Maduro y esto lleve a la debacle del régimen.

“Creo que Alex Saab no es el mismo del 2021, con todo lo que hemos visto y la presentación de una persona como una más cuando sabemos que es el operador financiero de Maduro. Posiblemente veamos un Alex Saab entregando mucha información a Estados Unidos para evitar una posible pena de muchos años, porque con todo lo que le tienen podría enfrentar hasta 35 años de cárcel”, comentó.

“Veo que habrá dificultades para que vaya a juicio, pues podría haber intercambio de información que lo dificulte, porque Alex Saab no es un pez pequeño, es el responsable en temas económicos y todo el entramado de corrupción que manejaba Maduro, entonces presumo que no solo fue entregado sino que fue solicitado por Estados Unidos y se le dio un ultimátum a Delcy, entonces aquí vamos a empezar a ver la debacle de un régimen porque este hombre sabe a quién le dio dinero Maduro”, indicó el invitado.

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