Se conocen los resultados de las pruebas contra el hantavirus realizadas a 17 personas en España e Italia

Diecisiete personas que estaban bajo observación en Italia y España por una posible infección por hantavirus dieron negativo en las pruebas, según informaron el miércoles los ministerios de Salud de ambos países, mientras los gobiernos de todo el mundo rastrean el virus para detener su propagación.

Se espera que el crucero MV Hondius, en el que se han confirmado casos de hantavirus a bordo, llegue al puerto holandés de Rotterdam el lunes, según informó Oceanwide Expeditions.

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La compañía naviera añadió que los 25 miembros restantes de la tripulación, junto con dos miembros del personal médico, seguirán los procedimientos de cuarentena establecidos por las autoridades holandesas a su llegada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el martes que se esperaban más casos derivados del brote que se produjo en el barco durante una expedición polar que partió de Argentina, pero recalcó que no se trataba de nada parecido al COVID y que no era una pandemia.

El hantavirus se transmite principalmente por roedores, pero en raras ocasiones puede transmitirse entre personas, lo que requiere contacto cercano.

El período de incubación puede durar aproximadamente seis semanas y en varios países europeos se ha puesto en cuarentena a tripulantes, pasajeros y personas que han estado en contacto con ellos.

Tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde el inicio del brote.

Algunos ministros de sanidad europeos tenían previsto reunirse el miércoles por la tarde para compartir información y coordinar mejor su respuesta al virus, según informó la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist, al Parlamento.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha recomendado una cuarentena de seis semanas para todos los pasajeros asintomáticos del crucero original, hasta el 21 o 22 de junio, dependiendo de la fecha en que desembarcaron.

La OMS ha elevado a nueve el número de casos confirmados en el brote, con dos casos sospechosos adicionales: una persona que falleció antes de someterse a la prueba y otra en Tristan da Cunha, una remota isla del Atlántico Sur donde no había pruebas disponibles.

Hasta el momento, se considera que todos se contagiaron durante el crucero o antes de embarcar.

En Italia, se realizaron pruebas a un turista argentino hospitalizado con neumonía, a un hombre de la región de Calabria, en el sur de Italia, que se encontraba en aislamiento voluntario, a un turista británico que se encontraba en Milán y a un acompañante que viajaba con él.

Dos de ellos, cabe resaltar, habían estado en contacto con una mujer holandesa que posteriormente falleció a causa del virus.

Todas las pruebas dieron negativo, según informó el Ministerio de Sanidad italiano en un comunicado. "El riesgo asociado al virus sigue siendo muy bajo en Europa y, por lo tanto, también en Italia", añadió.

En España, las nuevas pruebas PCR realizadas a 13 españoles en cuarentena en un hospital militar de Madrid volvieron a dar negativo, según declaró Javier Padilla, funcionario del Ministerio de Sanidad, a la cadena TVE.

El hombre que había dado positivo anteriormente sufrió algunas dificultades respiratorias durante la noche, pero ahora se encuentra estable.

En Francia, la ministra de Sanidad, Rist, declaró que esperaba conocer el miércoles el resultado de las pruebas realizadas a 22 personas por haber estado en contacto con alguien contagiado con el virus.

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La búsqueda de nuevos casos podría prolongarse durante meses, pues el período de incubación de cada caso es de hasta seis semanas. Sin embargo, dado que no se transmite fácilmente, se estima que no habrá más de unas pocas docenas de casos adicionales en total.