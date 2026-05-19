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Martes, 19 de mayo de 2026
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Presos políticos

Excarcelan a Samantha Hernández Castillo, menor de 16 años que permaneció presa del régimen venezolano en represalia a militar disidente

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Samantha Hernández, menor de edad excarcelada en Venezuela - Fotos EFE
Samantha Hernández, menor de edad excarcelada en Venezuela - Fotos EFE
Su familia informó que la adolescente recibió una medida cautelar sustitutiva luego de permanecer encarcelada desde noviembre de 2025 por el régimen chavista.

En las últimas horas fue excarcelada en Venezuela, Samantha Hernández, menor de 16 años presa del régimen de Delcy Rodríguez y quien fue capturada como represalia contra uno de sus familiares.

Su familia informó que la adolescente recibió una medida cautelar sustitutiva luego de permanecer encarcelada desde noviembre de 2025 por el régimen chavista.

La menor fue arrestada con 16 años por funcionarios de la DGCIM en compañía de su hermana. La medida fue catalogada como una represalia contra familiares del militar disidente Cristhian Hernández.

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Recibimos con profundo alivio la información sobre la excarcelación de Samantha Sofía Hernández Castillo, adolescente de 16 años que se encontraba arbitrariamente privada de libertad desde el pasado 19 de noviembre de 2025. Su caso representa una de las aplicaciones más alarmantes del patrón de castigo por asociación (Sippenhaft) o persecución vicaria”, señaló la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón.

Sin embargo, la organización denunció que la medida “no constituye un acto de justicia plena” dadas las condiciones que siguen relacionando a la menor con supuestos delitos que no ha cometido.

“Aunque celebramos que Samantha pueda regresar finalmente con su entorno familiar tras meses de injusto confinamiento, desde nuestra organización advertimos que las medidas de excarcelación condicionadas no constituyen un acto de justicia plena. Hasta el momento se desconocen las restricciones y condiciones procesales impuestas a la adolescente”, indicó.

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La presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, luego de la captura de Nicolás Maduro, ha permitido la liberación de cientos de presos políticos en los últimos meses. No obstante, muchos todavía permanecen encarcelados, por lo que organizaciones de derechos humanos han pedido su libertad.

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