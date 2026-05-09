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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que la guerra con Ucrania "se encamina a su fin"

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin - AFP
Vladímir Putin - AFP
El mandatario ruso también criticó fuertemente a los países de Occidente por el apoyo a Ucrania.

Este sábado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin", al tiempo que criticó fuertemente a los países de Occidente que apoyaron a esa nación.

Hoy se llevó a acabo la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, celebrada este año en formato reducido y en medio de un breve alto el fuego con Ucrania, medida que ambos países dicen haber vilolado mutuamente.

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Tras decirle a los soldados en el desfile que estaban luchando contra una "fuerza agresiva" en territorio ucraniano, respaldada por toda la OTAN, Putin describió sus objetivos de guerra como "justos".

Pero cuando se le preguntó después del evento si la ayuda militar occidental a Ucrania se había excedido, Putin dijo: "Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta el día de hoy".

Y añadió: "Creo que (el conflicto) está llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio".

Además, aseguró que "pasaron meses esperando a que Rusia sufriera una derrota aplastante, a que su Estado colapsara", pero que "no funcionó".

"Y entonces se quedaron atrapados en esa dinámica y ahora no pueden salir de ella", agregó, refiriéndose a los países occidentales.

Finalmente, el mandatario ruso aseguró que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero una vez que se hayan resuelto todas las condiciones para un eventual acuerdo de paz.

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"Este debería ser el punto final, no las negociaciones en sí mismas", concluyó.

En días pasados, Rusia declaró unilateralmente una tregua con Ucrania durante los días 8 y 9 de mayo por la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero amenazó con "un ataque masivo con misiles" si Kiev no respeta el cese de hostilidades.

Por su parte, el presidente Zelenski dijo que Ucrania observaría su propia tregua con Rusia el 5 y el 6 de mayo.

Sin embargo, el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese al fuego de 3 días entre ambas naciones tras una solicitud hecha “directamente” por él.

Según dijo el mandatario norteamericano, el cese de hostilidades entre los días 9, 10 y 11 de mayo también “incluirá un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país”.

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