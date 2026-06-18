Esta es la razón por la que muchos de los jugadores del Mundial 2026 usan botines color fucsia

Durante la Copa Mundial de fútbol de la FIFA 2026, un detalle ha llamado especialmente la atención de los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR:

Se trata de la gran cantidad de jugadores que compiten en el mencionado magno evento deportivo que lucen botines de color fucsia.

De acuerdo con lo analizado, lejos de ser una coincidencia, esta tendencia responde a factores de moda, marketing y estrategia comercial.

En esta edición del torneo más laureado a nivel de selecciones, marcas como Nike, Adidas, Puma, New Balance y Skechers apostaron por colecciones con tonalidades similares.

VEA TAMBIÉN Francia arranca con pie derecho la Copa del Mundo: Mbappé anotó y se puso a dos tantos del máximo goleador de los Mundiales o

En ese orden de ideas, el fucsia se convirtió en protagonista, diferenciándose únicamente por algunos detalles de diseño.

Un ejemplo claro de esa "uniformidad" fue lo tiene el combinado de Bélgica, cuya alineación titular presentó a diez de sus once jugadores con botines fucsia en el duelo ante Egipto.

VEA TAMBIÉN Noruega se reencuentra con la victoria en un Mundial tras 28 años de ausencia en el magno evento deportivo: Haaland anotó doblete o

Asimismo, muchos de los jugadores de la Selección Argentina, la cual defiende el título de campeona del Mundo, utiliza botines fucsias. La gran excepción es Lionel Messi, quien es el único futbolista del equipo suramericano que no se sumó a esta moda, utilizando en su lugar una edición exclusiva en blanco y celeste denominada 'El Último Tango'.

La empresa especializada en pronósticos de moda Worth Global Style Network (WGSN) había anticipado desde mayo de 2024 que el 'Electric Fuchsia' sería uno de los colores predominantes para la temporada primavera-verano de 2026.

VEA TAMBIÉN Insólita escena en el Mundial: Camarógrafo resultó lesionado por una patada a Luis Díaz en el partido Uzbekistán vs. Colombia o

Este tono ubicado entre el rosa y el morado, según dicha organización, "transmite modernidad, optimismo y una sensación de libertad, características que conectan con el contexto social actual".

Los expertos del marketing también coinciden en que esta tonalidad facilita la identificación del producto en redes sociales y plataformas digitales, aumentando su impacto visual.