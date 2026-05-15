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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Incendio afecta a planta de gas operada por PDVSA en el Lago Maracaibo en Venezuela: afirman que hubo una explosión

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Estación de gasolina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) - Foto por EFE
Estación de gasolina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) - Foto por EFE
Según las fuentes y los videos, al menos dos trabajadores resultaron heridos, mientras que otros se lanzaron al agua.

Un incendio afectó este viernes una planta procesadora de gas en el lago de Maracaibo, Venezuela, operada por la petrolera estatal PDVSA, según cinco fuentes y videos vistos por Reuters.

Los trabajadores intentaron extinguir el fuego.

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Los incendios, los cortes de energía y los incidentes son frecuentes en las envejecidas instalaciones de petróleo y gas de PDVSA, especialmente en la región occidental del país, debido a la prolongada falta de inversión y las sanciones de Estados Unidos que han impedido a la empresa realizar programas de mantenimiento oportunos.

Según las fuentes y los videos, al menos dos trabajadores resultaron heridos, mientras que otros saltaron al agua, en la planta en el Lago de Maracaibo.

Los videos muestran a los trabajadores utilizando una manguera para controlar las altas llamas que salían de la planta.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El incendio podría haber sido causado por la ruptura de un oleoducto en la planta de compresión Lamargas de PDVSA, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, una de las regiones productoras más antiguas de Venezuela, según una de las fuentes.

Algunas personas en redes sociales afirman que al incendio lo precedió al menos una fuerte explosión.

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