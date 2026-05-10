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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Enfermedad

Hantavirus vs. COVID-19: experto explica qué diferencia hay entre estas dos patologías

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto explicó que primero hay que “garantizar tranquilidad a la ciudadanía de nuestra Tierra”.

En el programa La Tarde de NTN24, Amós García Rojas, epidemiólogo, explica las diferencias del hantavirus y del Covid-19, ante la preocupación de que pueda existir otra pandemia.

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El experto señala que primer hay que “garantizar tranquilidad a la ciudadanía de nuestra Tierra, en el sentido de hacerles ver que se estaba haciendo todo lo posible porque no hubiera ningún contacto con la población autóctona”.

Aclaró que las entidades encargadas han seguido bien “los protocolos que se han seguido en el caso de los españoles sospechosos de haber tenido un cuadro de hantavirus”.

“Todos se han aislado, en el contexto de hospitales que garanticen ese aislamiento y al mismo tiempo se han hecho los estudios correspondientes, todos han dado negativo”, señaló y aseguró que “van a seguir en estado de aislamiento”.

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Añadió que, ante los casos confirmados, “el hantavirus es un virus con el que llevamos conviviendo décadas, lo conocemos perfectamente”.

Finalmente, dijo que “el mensaje que tenemos que trasmitir a la ciudadanía es que no estamos en una situación ni de lejos similar a la del Covid-19”.

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