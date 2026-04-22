“Mientras ocurría esto, Delcy Rodríguez estaba bailando”: Zair Mundaray tras motín en la cárcel del Yare en Venezuela

En el programa La Tarde de NTN24, Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, analiza el motín de la cárcel del Yare que dejó a cinco reclusos muertos.

“Yo no lo catalogaría de motín, motín es la versión oficial, familiares de presos políticos y comunes venían diciendo que había una situación de violencia interna que no estaba muy clara”, explicó.

Aseguró que, frente a estos acontecimientos, “siempre la responsabilidad es del Estado. Se supone que existe un control estatal. Estamos en una situación omisiva, no hay un parte, hay mucha opacidad y esto forma parte de un problema estructural”.

“Mientras esta situación estaba ocurriendo Delcy Rodríguez estaba siendo una caravana en la calle, estaba bailando, es decir, no se ha lamentado de esta situación”, señaló.

Mundaray expone que, frente a la falta de control en las cárceles, “no hay ninguna garantía de que no se repita. En El Rodeo I la gran mayoría son presos políticos. En Venezuela no hay confianza en las instituciones”.

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Asimismo, sentenció que “los hermanos Rodríguez pretenden ahora apoderarse del resto del sistema de justicia que no habían logrado, abriendo un supuesto mecanismo de sustitución de magistrados, eso lleva ahí una trampa para el sostenimiento del poder”.

Finalmente, hizo énfasis en “la policía Nacional Bolivariana” que esta “altamente politizada, muy corrupta y carece de control interno, están de su cuenta y controladas por Diosdado Cabello”.