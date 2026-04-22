NTN24
Miércoles, 22 de abril de 2026
Miércoles, 22 de abril de 2026
Régimen venezolano

“Mientras ocurría esto, Delcy Rodríguez estaba bailando”: Zair Mundaray tras motín en la cárcel del Yare en Venezuela

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto señaló que “los hermanos Rodríguez pretenden ahora apoderarse del resto del sistema de justicia”.

En el programa La Tarde de NTN24, Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, analiza el motín de la cárcel del Yare que dejó a cinco reclusos muertos.

o

Yo no lo catalogaría de motín, motín es la versión oficial, familiares de presos políticos y comunes venían diciendo que había una situación de violencia interna que no estaba muy clara”, explicó.

Aseguró que, frente a estos acontecimientos, “siempre la responsabilidad es del Estado. Se supone que existe un control estatal. Estamos en una situación omisiva, no hay un parte, hay mucha opacidad y esto forma parte de un problema estructural”.

“Mientras esta situación estaba ocurriendo Delcy Rodríguez estaba siendo una caravana en la calle, estaba bailando, es decir, no se ha lamentado de esta situación”, señaló.

Mundaray expone que, frente a la falta de control en las cárceles, “no hay ninguna garantía de que no se repita. En El Rodeo I la gran mayoría son presos políticos. En Venezuela no hay confianza en las instituciones”.

o

Asimismo, sentenció que “los hermanos Rodríguez pretenden ahora apoderarse del resto del sistema de justicia que no habían logrado, abriendo un supuesto mecanismo de sustitución de magistrados, eso lleva ahí una trampa para el sostenimiento del poder”.

Finalmente, hizo énfasis en “la policía Nacional Bolivariana” que esta “altamente politizada, muy corrupta y carece de control interno, están de su cuenta y controladas por Diosdado Cabello”.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Presos políticos

Motín

Cárcel

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras ocurría esto, Delcy Rodríguez estaba bailando”: Zair Mundaray tras motín en la cárcel del Yare en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Miguel Uribe Londoño

Detienen en Argentina a sospechoso de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

México | Foto EFE
México

"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba
Cuba

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

.
Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Más de Actualidad

Ver más
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
Estados Unidos

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de EE.UU. en Chihuahua, dice Casa Blanca

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Rompiendo el Silencio, con Esteban Román, analiza cómo funciona la difusión de videos para engañar al mundo en los conflictos modernos.
Régimen de Irán

¿Hunden portaaviones de Estados Unidos? ¿Navy Seals capturados? Así funciona la guerra de noticias falsas en Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Telescopio espacial Nancy Grace Roman | Foto NASA
Nasa

Así será el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que mapeará el “atlas del universo”

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

Equipo de James Rodríguez niega que el ‘10’ de la Selección Colombia sufra una enfermedad grave y anuncia su regreso a entrenamientos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
Estados Unidos

México debería mostrar más simpatía tras la muerte de dos agentes de EE.UU. en Chihuahua, dice Casa Blanca

Cohete de la NASA - Foto EFE
Nasa

Artemis II en cuenta regresiva: Experto da detalles de la misión que llevará a la humanidad a su punto más lejano en la historia

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Rompiendo el Silencio, con Esteban Román, analiza cómo funciona la difusión de videos para engañar al mundo en los conflictos modernos.
Régimen de Irán

¿Hunden portaaviones de Estados Unidos? ¿Navy Seals capturados? Así funciona la guerra de noticias falsas en Irán

Venezuela | Foto Canva
Tecnología

Orgullo venezolano: joven de 16 años conquistó medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Robótica celebrada en Turquía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre