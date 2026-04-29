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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos firma acuerdo con país sudamericano por minerales claves como el litio

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Extracción de litio | Foto Canva
Extracción de litio | Foto Canva
En un trabajo conjunto se comprometieron con el fin de “atraer inversiones” en beneficio de ambos países.

Esta semana, Estados Unidos firmó con Bolivia un memorando de entendimiento sobre minerales críticos y abordaron la cooperación bilateral en este sector, con el fin de atraer inversiones y reforzar las cadenas de suministro.

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La suscripción del acuerdo la realizó Caleb Orr, subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, y Marco Antonio Calderón de la Barca, ministro boliviano de Minería, de acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Bolivia.

A su vez, aseguraron que Estados Unidos “está comprometido” a trabajar con Bolivia “para atraer inversiones” en beneficio de ambos países que “aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Cabe resaltar que para un país ostentar reservas de litio, cobalto, níquel, cobre, entre otros, significa poseer depósitos naturales considerados como “oro blanco”, esenciales para la fabricación de baterías recargables y la transición de energías limpias.

En ese contexto, el Gobierno de Bolivia asegura que su país posee la primera reserva mundial de litio, con alrededor de 23 millones de toneladas, principalmente en el Salar de Uyuni, considerado una de las maravillas más impresionantes del mundo.

Asimismo, este salar es el más grande y alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados situado a 3.600 metros de altitud.

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Rodrigo Paz, quien asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre del año pasado, se ha demostrado cercano a Estados Unidos. De acuerdo con la agencia EFE, el país busca normalizar las relaciones que desde 2008 se desarrollaron únicamente a nivel de encargados de negocios.

No obstante, en la administración anterior de Luis Arce, Bolivia había firmado contratos con empresas chinas, rusas e indias para la aplicación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL); sin embargo, no fue aprobado por el Legislativo del país.

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