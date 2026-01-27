Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros
La multinacional Indra, presente en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe de la CAF, que se realiza esta semana en Ciudad de Panamá, anunció la entrega a Ucrania de un radar táctico de largo alcance Lanza, valorado en 37 millones de euros.
“Es uno de los mejores y más avanzados radares a nivel mundial en detección de aeronaves o de objetos en el aire. Es un radar con una capacidad de más de 200 millas de detección y ayuda a identificar qué clase de objeto se puede estar acercando”, detalló en diálogo con NTN24 el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.
Indra ha mantenido reuniones de alto nivel en Kiev para suministrar sistemas de defensa antiaérea y tecnología militar avanzada, y la entrega de este radar forma parte del esfuerzo aliado para crear un escudo protector sobre Ucrania frente a ataques aéreos.
Asimismo, la multinacional Indra avanza en un proceso de expansión en Norteamérica para atender directamente al Pentágono y a la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés).
Con una inversión de 50 millones de dólares, abrirán una nueva planta de 7.000 metros cuadrados en Kansas City, que comenzará a operar a inicios de 2026.
Allí se fabricarán sistemas avanzados de navegación y vigilancia, creando más de 200 empleos directos para servir al mercado de defensa estadounidense.
Este martes, Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron en Ciudad de Panamá un acuerdo estratégico para el desarrollo en la región de proyectos de alto impacto orientados a la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves.