Martes, 17 de febrero de 2026
Champions League

Mourinho carga contra Vinícius Jr. por su celebración en la victoria del Real Madrid sobre Benfica en Champions: "Siempre pasa esto, no entiendo"

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
José Mourinho, DT del Benfica - Foto: EFE
José Mourinho, DT del Benfica - Foto: EFE
En su visita al Estádio da Luz la ‘casa blanca’ tomó ventaja rumbo a los octavos de final del torneo más importante a nivel de clubes de Europa.

Con un gol decisivo de Vinícius Júnior, quien además denunció haber recibido insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, el Real Madrid venció 1-0 al Benfica por la ida de los playoffs de Champions League.

o

Con este resultado, la ‘casa blanca’ tomó ventaja rumbo a los octavos de final del torneo más importante a nivel de clubes de Europa.

El encuentro disputado en el Estádio da Luz quedó marcado por la polémica cuando el delantero brasileño se dirigió al árbitro, François Letexier, para denunciar ofensas racistas.

La situación se produjo después de que anotara con un potente remate al minuto 50 y celebrara bailando frente a la afición, lo que provocó un cruce con jugadores rivales y una tarjeta amarilla.

Cuando el partido iba a reanudarse, el atacante apuntó directamente al futbolista argentino, quien, según las imágenes televisivas, se cubrió la boca al dirigirse a él.

o

El colegiado detuvo el juego durante algunos minutos y activó el protocolo antirracismo, aunque decidió continuar sin aplicar sanciones adicionales.

Tras el encuentro, ‘Vini’ cuestionó con dureza lo ocurrido, calificando de “cobardes” a quienes lanzan este tipo de ataques.

El técnico local, el portugués José Mourinho, expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar, afirmó haber conversado con ambos implicados y pidió prudencia, aunque criticó la reacción del jugador madridista tras su tanto.

"¿Por qué Vini Jr. no celebró como Di Stéfano, Pelé o Eusebio? Marcas ese golazo y luego... ¿por qué?"... Siempre le pasa esto. Es lo único que no entiendo", comentó ‘Mou’.

o

El Real Madrid y el Benfica se verán las caras nuevamente en el Santiago Bernabéu el próximo 25 de febrero.

