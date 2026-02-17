¿Deja la selección Colombia? Este es el gigante sudamericano que pone sus ojos en Néstor Lorenzo

A puertas del próximo Mundial, todo parece indicar que la preocupación se asoma en las puertas de la selección Colombia, equipo que podría perder a su máximo pilar, el técnico Néstor Lorenzo.

En la recta final de lo que sería su proceso con los campeones de América, el entrenador argentino, de 59 años, parece estar en la lupa de un gigante sudamericano.

Se trata del Boca Juniors, equipo que estaría interesado en Lorenzo, quien sería el más opcionado para reemplazar a Claudio Úbeda, actual entrenador del banquillo azul y oro.

La posibilidad de que Úbeda salga del equipo dependerá de los resultados que entregue con el conjunto xeneize.

Sin embargo, sin salir de su puesto parece que su reemplazo ya está en la mira del presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

De acuerdo con el periodista Roberto Leto del medio DSports, Riquelme considera que Lorenzo tiene el perfil para dirigir al equipo azul y oro.

Pero el interés que tiene por él no se debería únicamente a los resultados que viene presentado con el conjunto colombiano, sino al pasado que lo vinculan con el club argentino.

Lorenzo ha dejado claro en varias ocasiones que es hincha de Boca, pero también fue jugador del equipo cuando vistió sus colores en 1996.

El entrenador de la 'Tricolor' cumplió su sueño de jugar en la mítica Bombonera y desde ahí tiene un vinculo muy fuerte con el equipo xeneize.

El diario Clarin afirma que la llegada de Néstor a Boca no sería algo imposible, pero primero se tendrían que resolver dos cosas: su contrato con la selección Colombia y su sueldo tan elevado.

El medio argentino detalló que Lorenzo gana casi al mismo nivel que Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, quien es el mejor pagado del país.

Pero desde Colombia también se habla de la posibilidad de que el argentino deje el banquillo cafetero una vez termine el Mundial.

Según el periodista de Win Sport, Carlos Antonio Vélez: "El futuro de Lorenzo con Colombia va a depender para la federación, seguramente de los resultados del Mundial, yo creería que cualquiera que fuera el resultado Colombia debería tener una nueva oportunidad".