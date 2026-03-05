NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Arte

Alejandro Goldberg conquista con su pintura intuitiva al público francés en el Grand Palais de París en el marco del Art Capital 2026

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotos: Artista mexicano Alejandro Goldberg
Lejos de limitarse a un estilo específico, la obra de Goldberg transita con naturalidad entre retratos, flores, naturalezas muertas, escenas narrativas y abstracciones.

El artista mexicano Alejandro Goldberg presentó su obra en la más reciente edición del reconocido evento anual de arte contemporáneo Art Capital 2026, que se celebró en el Grand Palais (Gran Palacio) de París.

Su participación marca un momento clave en su trayectoria al abrir un nuevo capítulo en su relación con el público y la crítica francesa.

Con más de cuarenta años de carrera, Goldberg ha consolidado un lenguaje pictórico singular que conjuga rigor técnico, sensibilidad con su libertad expresiva.

Es importante mencionar que su arte se caracteriza por un compromiso intenso con el acto mismo de pintar, en el que la intuición y la experiencia visual directa se convierten en el núcleo de su proceso creativo.

"Entre todos los seres humanos cada quien es único y eso lo que busco, el amor y punto. No hay más", asegura el artista al definir parte las obras expuestas en París.

Lejos de limitarse a un estilo específico, la obra de Goldberg transita con naturalidad entre retratos, flores, naturalezas muertas, escenas narrativas y abstracciones.

Cada pintura nace del gesto inmediato y de la percepción directa. Su presentación en París, entretanto, representa un paso adelante en su carrera.

Más que una exhibición, el importante aporte de Goldberg en Art Capital es una invitación a descubrir una pintura que apuesta por la intuición, la emoción y la autenticidad como motores fundamentales del arte contemporáneo.

Temas relacionados:

Arte

Artistas

Mexicanos

Evento

