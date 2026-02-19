NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Buzz Lightyear y Woody - Foto: AFP
Buzz Lightyear y Woody - Foto: AFP
Toy Story 5

Los años han pasado: Woody tiene calvicie de juguetes en el nuevo tráiler de Toy Story 5

febrero 19, 2026
Por: Natalya Baquero González
La franquicia, considerada una de las más exitosas en la industria de la animación, confirmó que la nueva entrega llegará a la pantalla grande el próximo 18 de junio.

Este jueves Disney Studios dio a conocer el tráiler oficial de la quinta entrega de una de las producciones que durante décadas ha cautivado a cientos de generaciones: “Toy Story 5”, la cual promete estar llena de emociones y aventura.

En esta nueva entrega, sus principales protagonistas, “Woiody” y “Buzz”, vivirán una nueva aventura marcada por los avances de la tecnología, que pretende alejar a los juguetes de los niños.

Los realizadores de esta producción, nuevamente se centran en la pequeña “Bonnie” de 8 años, quien tendrá su primer acercamiento con la tecnología, tras recibir una ‘tablet’ como obsequio de sus padres.

La tablet llamada “Lily Pad” llega a revolucionar el mundo de los juguetes, pues ella promete a Bonnie ser su nueva compañera de juegos, al ocupar la mayor parte de su tiempo.

En el tráiler se observa que esta ‘tablet’ con forma de ranita sorprende a todos los juguetes, entre ellos ‘Slinky’, ‘Forky’, el ‘Señor y Señora cara de papa’, ‘los marcianitos', ‘Jessie’, ‘Tiro al blanco’ y “Rex”, a quien se le escucha decir “¡Extinción, no otra vez!”.

o

Tras la llegada de “Lily Pad”, se logra observar a la pequeña Bonnie alejándose de los juguetes, motivo por el cual la vaquerita ‘Jessie', junto a su amigo ‘Tiro al blanco', decide encararla.

Ante esto, “Jessie” decide contactar de nuevo a Woody, quien al parecer ya no habita en la misma casa, a quien le expresa que “está perdiendo a Bonnie contra este aparato”, motivo por el cual decide regresar a la vivienda para ayudar a sus amigos.

“Woody”, quien al parecer le han marcado un poco los años, al punto de estar un poco calvo, se encuentra con “Buzz” y los demás juguetes para enfrentar a “Lily Pad”, quien su bienvenida lo trata como “un viejito de juguete”, dejándoles claro que la pequeña necesita “ayuda de alguien del mismo ciclo que ella”.

Frente a esto, “Buzz” llama refuerzos y, manteniendo firme su lema “nuestra misión en este planeta es hacer feliz a un niño”, junto a Woody, Jessie y los demás, deciden hacer frente a este aparato tecnológico, sumergiéndose en una nueva aventura en la que buscan dejar claro que “los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre”.

De esta manera, Pixar anuncia el regreso de la taquillera saga que desde 1995 ha cautivado por su emotiva historia.

Esta nueva entrega está programada para que llegue a las salas de cines del mundo el 18 de junio de 2026 y se espera que sea uno de los grandes hits de esta franquicia durante este año.

'Toy Story 5' contará con las voces originales en su versión en inglés; Tom Hanks regresa como 'Woody', Tim Allen será una vez más 'Buzz' y Joan Cusack dará su voz una vez más a 'Jessie'.

o

Asimismo, se encuentra bajo la dirección de Andrew Stanton, quien ha dirigido recordadas producciones del estudio como ‘Buscando a Nemo’ y ‘Wall-E’, las cuales fueron un éxito entre la audiencia y la crítica.

Temas relacionados:

Toy Story 5

Tráiler

Cine

Animación

Toy Story

Películas

Producción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Entretenimiento

Ver más
J balvin y JLO - AFP
J Balvin

J Balvin volverá al Super Bowl, pero ahora como capitán en un partido previo a la final

Nicki Minaj y Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Nicki Minaj se declaró "fan número uno" de Donald Trump y dijo que el "odio" dirigido al presidente estadounidense la hizo apoyarlo más

Shia LaBeouf, actor (AFP)
Transformers

Shia LaBeouf, estrella de 'Transformers', fue arrestado por agredir a dos personas y comportarse de manera "agresiva" en público

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos frente a cárcel Zona 7 - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"El régimen tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible": María Corina Machado sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Marco Rubio y JD Vance | Foto: EFE
Marco Rubio

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Lugar del ataque armado en Guanajuato, México - Foto: EFE
Ataque armado

Al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras un ataque con armas en México

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez está imparable con el Sporting de Lisboa y fue reconocido como el "jugador del mes" en la liga de Portugal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre