Los años han pasado: Woody tiene calvicie de juguetes en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Este jueves Disney Studios dio a conocer el tráiler oficial de la quinta entrega de una de las producciones que durante décadas ha cautivado a cientos de generaciones: “Toy Story 5”, la cual promete estar llena de emociones y aventura.

En esta nueva entrega, sus principales protagonistas, “Woiody” y “Buzz”, vivirán una nueva aventura marcada por los avances de la tecnología, que pretende alejar a los juguetes de los niños.

Los realizadores de esta producción, nuevamente se centran en la pequeña “Bonnie” de 8 años, quien tendrá su primer acercamiento con la tecnología, tras recibir una ‘tablet’ como obsequio de sus padres.

La tablet llamada “Lily Pad” llega a revolucionar el mundo de los juguetes, pues ella promete a Bonnie ser su nueva compañera de juegos, al ocupar la mayor parte de su tiempo.

En el tráiler se observa que esta ‘tablet’ con forma de ranita sorprende a todos los juguetes, entre ellos ‘Slinky’, ‘Forky’, el ‘Señor y Señora cara de papa’, ‘los marcianitos', ‘Jessie’, ‘Tiro al blanco’ y “Rex”, a quien se le escucha decir “¡Extinción, no otra vez!”.

Tras la llegada de “Lily Pad”, se logra observar a la pequeña Bonnie alejándose de los juguetes, motivo por el cual la vaquerita ‘Jessie', junto a su amigo ‘Tiro al blanco', decide encararla.

Ante esto, “Jessie” decide contactar de nuevo a Woody, quien al parecer ya no habita en la misma casa, a quien le expresa que “está perdiendo a Bonnie contra este aparato”, motivo por el cual decide regresar a la vivienda para ayudar a sus amigos.

“Woody”, quien al parecer le han marcado un poco los años, al punto de estar un poco calvo, se encuentra con “Buzz” y los demás juguetes para enfrentar a “Lily Pad”, quien su bienvenida lo trata como “un viejito de juguete”, dejándoles claro que la pequeña necesita “ayuda de alguien del mismo ciclo que ella”.

Frente a esto, “Buzz” llama refuerzos y, manteniendo firme su lema “nuestra misión en este planeta es hacer feliz a un niño”, junto a Woody, Jessie y los demás, deciden hacer frente a este aparato tecnológico, sumergiéndose en una nueva aventura en la que buscan dejar claro que “los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre”.

De esta manera, Pixar anuncia el regreso de la taquillera saga que desde 1995 ha cautivado por su emotiva historia.

Esta nueva entrega está programada para que llegue a las salas de cines del mundo el 18 de junio de 2026 y se espera que sea uno de los grandes hits de esta franquicia durante este año.

'Toy Story 5' contará con las voces originales en su versión en inglés; Tom Hanks regresa como 'Woody', Tim Allen será una vez más 'Buzz' y Joan Cusack dará su voz una vez más a 'Jessie'.

Asimismo, se encuentra bajo la dirección de Andrew Stanton, quien ha dirigido recordadas producciones del estudio como ‘Buscando a Nemo’ y ‘Wall-E’, las cuales fueron un éxito entre la audiencia y la crítica.