Este lunes la Unión Europea aprobó un proyecto definitivo para prohibir las importaciones de gas ruso antes de finalizar el próximo año. El evento se llevó a cabo en Bruselas y contó con el respaldo mayoritario de los ministros de los Estados miembro.

Sin embargo, países como Eslovaquia y Hungría votaron en contra. Asimismo, Hungría anunció que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo.

La aprobación para prohibir las importaciones de gas ruso es un paso que convierte en ley el compromiso del bloque y de romper la relación energética con su antiguo principal proveedor tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Cabe recordar que, antes de la invasión de Ucrania, Rusia proveía más del 40% del gas consumido por la Unión Europea, dato que se disminuyó en un 13% en 2025, según cifras internacionales.

De acuerdo con los informes de la UE, en 2021 el volumen anual de importaciones de gas ruso por parte de la Unión Europea llegaba aproximadamente a los 155.000 millones de metros cúbicos, lo que representaba el 45% del total.

Asimismo, las importaciones se duplicaban a otros países de Europa Central y Oriental como Noruega, Eslovaquia, Chequia, Hungría y Moldavia, con cifras aproximadas del 80% y el 100% de consumo cubierto por el suministro ruso.

Por otra parte, la UE importaba gas natural licuado (GNL), del cual Rusia representaba el 17% de las compras europeas en 2021, solo por debajo de Estados Unidos y Qatar.

Posteriormente, desde 2024, la UE ha disminuido la dependencia energética rusa del 19% potenciando la transición hacia energías renovables y diversificando proveedores a través del plan REpowerEu.

Ahora, en un intento por sortear las sanciones internacionales y la ruptura comercial con el hemisferio europeo, Rusia redirigió el 90% de sus exportaciones energéticas a solo “países amistosos” en 2025.

Finalmente, el 80% del petróleo ruso ha sido destinado a Asia, produciendo una inesperada crisis en Gazprom, empresa estatal rusa de gas natural, perdiendo su principal mercado tras la decisión europea de prescindir de los hidrocarburos rusos como consecuencia de la invasión a Ucrania.