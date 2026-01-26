NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Unión Europea

La Unión Europea pone fecha a fin a las importaciones de gas ruso como consecuencia de la invasión a Ucrania

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin | Foto EFE
Vladimir Putin | Foto EFE
La Unión Europea consolidó su estrategia para romper la dependencia energética de Rusia luego de la invasión a Ucrania y reconfigurar el mercado energético europeo.

Este lunes la Unión Europea aprobó un proyecto definitivo para prohibir las importaciones de gas ruso antes de finalizar el próximo año. El evento se llevó a cabo en Bruselas y contó con el respaldo mayoritario de los ministros de los Estados miembro.

o

Sin embargo, países como Eslovaquia y Hungría votaron en contra. Asimismo, Hungría anunció que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo.

La aprobación para prohibir las importaciones de gas ruso es un paso que convierte en ley el compromiso del bloque y de romper la relación energética con su antiguo principal proveedor tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Cabe recordar que, antes de la invasión de Ucrania, Rusia proveía más del 40% del gas consumido por la Unión Europea, dato que se disminuyó en un 13% en 2025, según cifras internacionales.

De acuerdo con los informes de la UE, en 2021 el volumen anual de importaciones de gas ruso por parte de la Unión Europea llegaba aproximadamente a los 155.000 millones de metros cúbicos, lo que representaba el 45% del total.

Asimismo, las importaciones se duplicaban a otros países de Europa Central y Oriental como Noruega, Eslovaquia, Chequia, Hungría y Moldavia, con cifras aproximadas del 80% y el 100% de consumo cubierto por el suministro ruso.

Por otra parte, la UE importaba gas natural licuado (GNL), del cual Rusia representaba el 17% de las compras europeas en 2021, solo por debajo de Estados Unidos y Qatar.

Posteriormente, desde 2024, la UE ha disminuido la dependencia energética rusa del 19% potenciando la transición hacia energías renovables y diversificando proveedores a través del plan REpowerEu.

o

Ahora, en un intento por sortear las sanciones internacionales y la ruptura comercial con el hemisferio europeo, Rusia redirigió el 90% de sus exportaciones energéticas a solo “países amistosos” en 2025.

Finalmente, el 80% del petróleo ruso ha sido destinado a Asia, produciendo una inesperada crisis en Gazprom, empresa estatal rusa de gas natural, perdiendo su principal mercado tras la decisión europea de prescindir de los hidrocarburos rusos como consecuencia de la invasión a Ucrania.

Temas relacionados:

Unión Europea

Rusia

Gas

Exportación

Petróleo

Importaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Lindsey Graham y Donald Trump en el Air Force One - Foto AFP
Senador estadounidense

"Se acabó. Es solo cuestión de tiempo": senador Graham lanza contundente advertencia contra otro líder del continente tras la captura de Maduro

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Buque petrolero

EE. UU. confirma que confiscó dos buques petroleros sancionados este miércoles; uno en el Caribe y otro en el Atlántico

Edificio afectado en Venezuela tras ataque de EE. UU. - Foto EFE
Embajada

Rusia envía alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lindsey Graham y Donald Trump en el Air Force One - Foto AFP
Senador estadounidense

"Se acabó. Es solo cuestión de tiempo": senador Graham lanza contundente advertencia contra otro líder del continente tras la captura de Maduro

Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Barcelona

Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Colombia

"Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Asteroide | Foto Canva
Asteroide

La NASA halla la mayor reserva de oro del universo y expertos aseguran que "podríamos ser todos millonarios"

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Buque petrolero

EE. UU. confirma que confiscó dos buques petroleros sancionados este miércoles; uno en el Caribe y otro en el Atlántico

Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Audi presenta su primer auto de Fórmula 1 con el que se estrenará en la máxima competición del automovilismo: "El más elegante"

Edificio afectado en Venezuela tras ataque de EE. UU. - Foto EFE
Embajada

Rusia envía alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre