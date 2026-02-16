NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski arremete contra la estatal rusa de energía nuclear Rosatom y pide “sanciones totales”

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelensky | Foto EFE
Zelenski insistió en sanciones para la organización porque no respeta a los “Estados Unidos” y mucho menos a “Ucrania” y “Europa”.

Este lunes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski escribió en su red social X la importancia de implementar “sanciones totales” a Rusia, en referencia a que “aún no han sancionado la energía nuclear rusa”.

Este mensaje se da luego de que Zelenski, se reuniera con el primer ministro de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski, el 15 de febrero durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

De acuerdo con el medio Unired24, durante la reunión ambos líderes discutieron sobre cómo fortalecer la cooperación bilateral, con especial énfasis en el apoyo al sistema energético ucraniano, que sigue siendo objetivo de ataques rusos.

En ese contexto, Zelenski enfatizó que las “sanciones totales significan totales. El presidente Trump tomó medidas enérgicas al sancionar a Lukoil y Rosneft”, las dos mayores compañías petroleras de Rusia.

“Estamos agradecidos. Puede sancionar toda su energía, en particular la nuclear. Y será un mensaje contundente para los europeos”, recalcó Zelenski.

Adicionalmente, resaltó el trabajo de los europeos, quienes “han hecho mucho”, sin embargo, no ha sido suficiente puesto que no “han sancionado la energía nuclear rusa, a Rosatom, a las personas y sus familiares, a sus hijos, que viven de su dinero en Europa, en Estados Unidos, que pagan con estas ganancias su educación en universidades europeas, que poseen bienes raíces en Estados Unidos”.

En ese contexto, Zelenski arremetió y dijo “vete a Rusia a la mierda. Vete a casa”, aseguró que la corporación estatal de energía atómica no respeta “a nadie en Estado Unidos”.

En esa línea, anunció que “en el marco de la conferencia en Múnich, conversamos con algunos de nuestros socios sobre energía, y en los próximos días debemos implementar los acuerdos vigentes”.

“Para acelerar el suministro de misiles para la defensa aérea; esta es una prioridad invariable”, escribió y añadió por último que “no cederemos a nuestros territorios porque estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”.

