Bajo tierra y repartidas por el país: las misteriosas ciudades de misiles de Irán

Desde hace década Irán ha construido “ciudades de misiles” a gran profundidad, alcanzando los 500 metros, esto con el fin de producir, almacenar, dispensar y lanzar misiles balísticos y de crucero bajo la cobertura geológica.

De acuerdo con el diario as, existen múltiples provincias, las más destacadas son Alborz (Eshterhard), Kermanshah, Fars, Khuzestán, Bushehr y Hormozgán, por su parte, al noroeste del país esta Tabriz, combinando túneles, rampas subterráneas y depósitos.

Detalles de cada zona

Alborz, noreste de Teherán - Shahid Soltani Garrison (Eshtehard)

Es una zona que cuenta con túneles, almacenes, doble vallado y actividad de comuniones con componentes de misiles, de acuerdo con el medio anteriormente citado, algunos de los elementos que se reportan son:

Misiles Shahab-3

Qiam

Fateh/Fath

Kermanshah

Es una provincia y ciudad clave en el oeste de Irán que alberga instalaciones militares subterráneas estratégicas, incluyendo bases militares operadas por la Guardia Revolucionaria (IRGC), de acuerdo con el medio SWI podría albergar:

Misiles balísticos Qiam 1

Misiles balísticos Fateh-110

Fars

Es una región, históricamente conocida como el hogar de los persas, concentra importantes infraestructuras civiles y militares, siendo escenario de las recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Khuzestán

Es una provincia fronteriza clave en el suroeste de Irán, vital por su riqueza petrolera, sin embargo, la zona ha sido escenario de enfrentamientos directos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

Bushehr

Al sur de Irán, es una provincia y ciudad costera estratégica en el Golfo Pérsico, un punto crítico militar y nuclear, albergando la primera central nuclear de Irán y sirviendo como una base importante de la marina iraní.

Hormozgán

Es una zona estratégica militar del sur de Irán, debido a su ubicación en el estrecho de Ormuz, conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán, siendo un escenario de tensiones en conflictos militares.

Por último, imágenes satelitales de marzo, han detallado colapsos de túneles y daños críticos en la Tabriz North Missile Basekm, debido a los múltiples impactos que ha recibido esta zona, expertos del medio as señalan de la presencia de un posible “bunker-buster”.