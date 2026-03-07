NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Bajo tierra y repartidas por el país: las misteriosas ciudades de misiles de Irán

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen satelital de ataques aéreos | Foto AFP
Imagen satelital de ataques aéreos | Foto AFP
Actualmente, Estados Unidos e Israel mantienen operaciones militares conjuntas en contra el régimen de Irán.

Desde hace década Irán ha construido “ciudades de misiles” a gran profundidad, alcanzando los 500 metros, esto con el fin de producir, almacenar, dispensar y lanzar misiles balísticos y de crucero bajo la cobertura geológica.

o

De acuerdo con el diario as, existen múltiples provincias, las más destacadas son Alborz (Eshterhard), Kermanshah, Fars, Khuzestán, Bushehr y Hormozgán, por su parte, al noroeste del país esta Tabriz, combinando túneles, rampas subterráneas y depósitos.

Detalles de cada zona

Alborz, noreste de Teherán - Shahid Soltani Garrison (Eshtehard)
Es una zona que cuenta con túneles, almacenes, doble vallado y actividad de comuniones con componentes de misiles, de acuerdo con el medio anteriormente citado, algunos de los elementos que se reportan son:

  • Misiles Shahab-3
  • Qiam
  • Fateh/Fath

Kermanshah

Es una provincia y ciudad clave en el oeste de Irán que alberga instalaciones militares subterráneas estratégicas, incluyendo bases militares operadas por la Guardia Revolucionaria (IRGC), de acuerdo con el medio SWI podría albergar:

  • Misiles balísticos Qiam 1
  • Misiles balísticos Fateh-110

Fars

Es una región, históricamente conocida como el hogar de los persas, concentra importantes infraestructuras civiles y militares, siendo escenario de las recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Khuzestán

Es una provincia fronteriza clave en el suroeste de Irán, vital por su riqueza petrolera, sin embargo, la zona ha sido escenario de enfrentamientos directos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

Bushehr

Al sur de Irán, es una provincia y ciudad costera estratégica en el Golfo Pérsico, un punto crítico militar y nuclear, albergando la primera central nuclear de Irán y sirviendo como una base importante de la marina iraní.

Hormozgán

Es una zona estratégica militar del sur de Irán, debido a su ubicación en el estrecho de Ormuz, conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán, siendo un escenario de tensiones en conflictos militares.

o

Por último, imágenes satelitales de marzo, han detallado colapsos de túneles y daños críticos en la Tabriz North Missile Basekm, debido a los múltiples impactos que ha recibido esta zona, expertos del medio as señalan de la presencia de un posible “bunker-buster”.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Fuerzas Militares

Buques iraníes

Irán

Estados Unidos

Armas nucleares

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

“Escudo de las Américas”: ¿qué significa realmente esta estrategia para América Latina?

¿Qué gana EE. UU. y el régimen venezolano con la acreditación de diplomáticos? Brian Naranjo analiza nueva fase en las relaciones

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Videos

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Foto: AFP
Pakistán

El Estado Islámico se atribuye el atentado contra mezquita chiíta en Pakistán que deja más de 30 muertos

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Thierry Robert-Luciani - Foto Reuters
Juegos Olímpicos

El “descifrador de nubes” que pronostica el clima para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Foto: AFP
Pakistán

El Estado Islámico se atribuye el atentado contra mezquita chiíta en Pakistán que deja más de 30 muertos

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Thierry Robert-Luciani - Foto Reuters
Juegos Olímpicos

El “descifrador de nubes” que pronostica el clima para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Serguéi Lavrov - Foto AFP
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Cassie Sharpe, esquiadora canadiense / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Así fue la violenta caída de la canadiense Cassie Sharpe en el esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Invierno; tuvo que salir en camilla

Logo de los Navegantes del Magallanes y de los Caimanes de Barranquilla / Bate, guante y pelotas de béisbol - Fotos: X / Pexels
Navegantes del Magallanes

Los Navegantes de Venezuela avanzan en la Serie de las Américas tras derrotar a los Caimanes de Colombia: así quedaría estructurada la ronda semifinal

Agente ICE - AFP
ICE

Luchadora colombiana habría sido detenida en Florida por el ICE en un operativo que iba dirigido a su padre

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre