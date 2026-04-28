Insólito: un hombre desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a un banco para poder retirar los ahorros a su nombre

Un insólito caso tuvo lugar en India, donde un hombre desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver hasta un banco para poder retirar los ahorros a su nombre, ya que no podía presentar un certificado de defunción y la entidad se lo exigía.

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El hecho fue confirmado por Indian Overseas Bank en un comunicado en el que precisó que el hecho creó "una situación extremadamente angustiosa entre los habitantes locales".

Jitu Munda, miembro de la comunidad rural de Odisha, acudió el lunes a la sucursal bancaria para sacar dinero de la cuenta de su hermana fallecida, pero le respondieron que "no se permitían retiradas por parte de terceros sin la autorización adecuada", según el comunicado.

Ante la negativa del banco por no tener el certificado de defunción, Munda salió enfadado y regresó con los "restos mortales de su hermana, enterrada unos días antes".

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El hecho quedó registrado en video y muestran al hombre caminando por las vías públicas llevando al hombro lo que parece ser un cadáver humano, semienvuelto en una bolsa.

Según el banco, el incidente se debió a una "falta de concienciación" y a la reticencia del interesado a seguir los procedimientos.

"La solicitud se tramitará con carácter prioritario tan pronto como se presente el certificado de defunción", añadió.