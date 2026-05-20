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Donald Trump

"No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad": Trump advierte al régimen cubano tras acusación en EE. UU. contra Raúl Castro

mayo 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
En el marco del día de la Independencia de la isla, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia al régimen cubano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles sobre Cuba, luego de que se conociera la acusación formal contra Raúl Castro en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel.

En el marco del día de la Independencia de la isla, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia al régimen cubano.

No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recupere la libertad”, dijo Trump.

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"El régimen que impera hoy en La Habana representa una traición directa a la nación por la que sus fundadores lucharon y murieron", añadió.

A su vez, sostuvo que "durante casi siete décadas, el gobierno comunista de la isla ha desmantelado violentamente la libertad política, negado a su pueblo elecciones justas, silenciado brutalmente la disidencia y estrangulado la economía cubana hasta el colapso".

"Mientras el pueblo sufre, la élite cleptocrática del régimen ha acaparado los recursos restantes de la isla para su propio beneficio y su lujoso estilo de vida", subrayó.

Asimismo, Donald Trump apuntó contra el régimen por aniquilar “cualquier esperanza de prosperidad, desterrado la noción de dignidad humana y asfixiar las esperanzas y los sueños de su pueblo".

“Como Presidente, estoy tomando medidas decisivas en nombre de esta región de nuestro hemisferio, que tanto ha sufrido, y para abordar las amenazas a nuestra seguridad nacional que emanan de la región", resaltó.

o

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente una acusación contra varios líderes del régimen cubano, entre ellos, Raúl Castro, por el asesinato de cuatro ciudadanos norteamericanos en 1996.

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, explicó en detalles la acusación formal contra el dictador Raúl Castro por siete delitos.

“Hoy estamos anunciando una acusación, imputando a Raúl Castro y varios otros por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses”, indicó Blanche en una conferencia desde Miami, Florida.

“El señor Castro y los otros están siendo acusados por cargos adicionales incluyendo destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato”, explicó.

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