Se estrenó en partido amistoso de selecciones nueva regla que se utilizará en el Mundial 2026: le costó un gol al equipo afectado

A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026 hay expectativa por los grandes cambios que tendrá la cita orbital y que será única en la historia.

Por primera vez, la Copa del Mundo tendrá la participación de 48 selecciones y también se aplicarán nuevas reglas que podrían cambiar el juego en comparación a otras citas orbitales.

Precisamente, durante este fin de semana se estrenó en un partido una nueva regla que tendrá lugar en el Mundial 2026. El hecho se presentó en el partido amistoso entre Japón e Islandia, un encuentro como preparación a la Copa del Mundo.

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Al minuto 84, cuando el encuentro entre el país asiático y el europeo se encontraba empatado sin goles, el entrenador de Islandia realizó un cambio, no obstante, el jugador demoró en salir del campo de juego.

El juez central, aplicando la nueva regla que también será utilizada en el Mundial, decidió sancionar al jugador que ingresaba con 10 segundos de espera afuera del campo, lo que provocó que la selección europea tuviera que defenderse con 10 hombres.

Mientras avanzaba el tiempo de la sanción, llegó el gol de Japón que derivó en el 1 a 0 definitivo a favor de los asiáticos.

Cabe recordar que la FIFA pretende que en los encuentros haya menos tiempo muerto y pérdida deliberada por parte de los equipos. Es por esa razón que en el Mundial 2026, los jugadores tendrán un límite de tiempo para abandonar el campo de juego en caso de un cambio, si no, será demorado el relevo en su ingreso.