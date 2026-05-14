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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Selección Colombia

Néstor Lorenzo no se guarda nada al hablar del presente de James Rodríguez y considera que necesita un "mejor ritmo de juego"

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Néstor Lorenzo y James Rodríguez. (EFE)
Néstor Lorenzo y James Rodríguez. (EFE)
El capitán cafetero disputó probablemente su último partido el miércoles con el Minnesota United antes de unirse a la concentración de la selección.

La estrella de la selección Colombia James Rodríguez "necesita" un "mejor ritmo de juego" para recuperar su nivel competitivo, reconoció este jueves el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, a menos de un mes del arranque del Mundial 2026.

El capitán cafetero disputó probablemente su último partido el miércoles con el Minnesota United antes de unirse a la concentración de la selección en Medellín para preparar la cita mundialista que inicia el 11 de junio.

Pese a la alta expectativa por su llegada al club de la MLS norteamericana, apenas jugó seis partidos ligueros, dos de ellos como titular, debido principalmente a problemas físicos. No anotó y dio dos asistencias.

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Lorenzo afirmó que James, de 34 años, cumple con un "plan" de trabajos físicos especial para "llegar de la mejor manera" al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Necesita mejor ritmo de juego" para reencontrarse con su nivel, sostuvo el entrenador argentino en una rueda de prensa en Bogotá.

El seleccionador afirmó que recientemente se reunió con James en Estados Unidos y charlaron sobre la necesidad de que disputara más partidos.

"Si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un nivel mejor", le dijo Lorenzo.

James se perderá las dos últimas fechas de la MLS con Minnesota para unirse a la concentración de la selección colombiana, que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Luego enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.

La última ventana de amistosos en marzo, con derrotas ante Croacia y Francia, causó preocupación por el flojo rendimiento del ex Real Madrid y Bayern Munich, vital para el funcionamiento de los cafeteros.

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James fue hospitalizado después de enfrentar a los galos por una "deshidratación severa", por lo que su estado físico causa grandes dudas.

Lorenzo admitió que luego de esos resultados concluyó que "para competir con los más grandes" necesita "más" de sus jugadores. El golpe "nos vino bien para pegarnos una despertada", afirmó.

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