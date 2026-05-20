“Irak quiere dejar atrás el petróleo”: la megaplanta solar de Basora marca un giro energético histórico

La primera unidad de la planta solar de Basora, con capacidad de 250 megavatios, comenzó a operar en marzo de 2026 conectada a la red eléctrica nacional. El proyecto completo alcanzará un gigavatio de generación mediante cuatro unidades y cerca de dos millones de paneles solares.

La central, desarrollada por TotalEnergies junto a Basrah Oil Company y QatarEnergy, utilizará tecnología de seguimiento solar y robots de limpieza en seco para mejorar la eficiencia en medio de las condiciones extremas del desierto iraquí.

Las autoridades aseguran que el proyecto hace parte de una estrategia nacional para reducir emisiones contaminantes y aliviar la presión sobre el sistema eléctrico, históricamente dependiente del petróleo y el gas.

Irak también avanza en otros proyectos solares en Samawah y Nasiriyah, mientras busca alcanzar 12 gigavatios de energía solar antes del final de la década y cubrir el 12% de su demanda energética con fuentes renovables para 2027.