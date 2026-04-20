Sorpresa en Apple: el legendario Tim Cook dejará la dirección de la compañía tras 15 años

El legendario jefe de Apple, Tim Cook, responsable de varios de los éxitos de la marca de tecnología, anunció que dejará la dirección ejecutiva de la empresa en septiembre y será reemplazado por un directivo del grupo.

John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac, será su sucesor.

Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, calificó este cambio de "decisión repentina".

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Según él, el antiguo dirigente "va a dejar una huella duradera" en la empresa, mientras que Ternus se verá "sometido a mucha presión para lograr un inicio exitoso, en particular en lo relativo a la IA".

Cook llegó a Apple en 1998 y fue nombrado director general en agosto de 2011, tras la dimisión de Steve Jobs, afectado por un cáncer de páncreas que le provocaría la muerte pocas semanas después.

Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación y vio cómo su capitalización se multiplicaba hasta superar hoy los 4 billones de dólares, siendo la tercera compañía del mundo en lograrlo.

Al mismo tiempo, la fortuna de Tim Cook ha seguido la de la compañía y ahora alcanza los 2.900 millones de dólares, según la página web de la revista Forbes.

Sin embargo, los críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPod o el iPhone.

Los únicos nuevos lanzamientos bajo su gestión son el reloj conectado Apple Watch, comercializado en 2015, y luego, en 2024, el casco de realidad virtual Vision Pro, cuyas ventas han decepcionado.