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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Luiz Inácio Lula Da Silva

"Dijo que él no piensa invadir Cuba": presidente Lula da Silva tras reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

mayo 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Las prioridades del mandatario sudamericano durante la charla estuvieron relacionadas con la participación de EE. UU. en el comercio y en la lucha contra el crimen organizado de Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron este jueves en la Casa Blanca en un intento por recomponer una relación marcada por tensiones políticas y comerciales.

Durante una rueda de prensa después del encuentro diplomático, Lula da Silva contó que también se había conversado sobre la situación actual entre Estados Unidos y Cuba, cuyo régimen ha estado bajo una intensa presión del Gobierno Trump.

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"Le dije que, si él necesitaba ayuda para discutir la situación de Cuba, yo estaba enteramente a su disposición. Si la traducción fue correcta, él dijo que él no piensa invadir Cuba, y eso fue dicho por la intérprete", relató Lula da Silva a la prensa.

Para el presidente sudamericano, lo comunicado por la traductora sobre la postura de Trump, constituye "una gran decisión" por parte de los Estados Unidos, "porque Cuba quiere dialogar y Cuba quiere encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país completo, libre, desde la victoria de la revolución del 59", expresó.

"Yo creo que un bloqueo es un bloqueo, es el más largo en la historia de la humanidad. Entonces estoy a su disposición", añadió Lula da Silva.

De igual manera, Lula da Silva, cuyas políticas han sido cuestionadas anteriormente por Washington, se mostró abierto a cooperar diplomáticamente en aras de intentar resolver en cualquier conflicto internacional.

"Si (Donald Trump) necesitara que Brasil converse con cualquier país sobre cuestiones de las interferencias de Estados Unidos, sobre Cuba, sobre Irán, podemos conversar", expuso el gobernante de 80 años.

Sin embargo, en su pronunciamiento a la prensa Lula da Silva recalcó que sus prioridades para visitar la Casa Blanca y reunirse con Trump estaban relacionados principalmente con los temas de interés local, por lo que intentó poner su foco sobre ese punto.

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"Vine aquí especialmente para discutir los asuntos de Brasil, yo no quería cambiar de prioridades, yo quería discutir el comercio de Brasil con los Estados Unidos, quería discutir la participación de Brasil en la lucha contra el crimen organizado junto con Estados Unidos, quería discutir cuestiones sobre la participación de los Estados Unidos".

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