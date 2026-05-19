Lágrimas de felicidad: el emotivo momento en que experimentado jugador se entera de que fue convocado a jugar el Mundial de 2026

Hay quienes piensan que el fútbol son solo once jugadores tras un balón, pero lo cierto es que el balompié deja postales que llenan el alma.

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Recientemente, se hizo viral un emotivo momento protagonizado por el experimentado lateral japonés Yūto Nagatomo.

Este futbolista nipón rompió en llanto tras confirmarse su convocatoria con la Selección de Japón para el Mundial de 2026.

El club actual de este jugador de 39 años, el FC Tokyo, compartió el video en el que el defensor seguía la transmisión oficial del entrenador Hajime Moriyasu.

Seguidamente, al escuchar su nombre en el listado final, la emoción lo desbordó por completo y se cubrió el rostro entre lágrimas.

Con este llamado, 'Naga' alcanzó una marca individual sobresalientes en la historia del fútbol internacional al convertirse en el primer futbolista de origen asiático en disputar cinco Copas del Mundo de forma consecutiva.

Su trayectoria en el magno evento deportivo engloba los torneos de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora la cita de 2026.

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Nagatomo ha jugado profesionalmente en los siguientes clubes: FC Tokyo (Japón), Cesena (Italia), Inter de Milán (Italia), Galatasaray (Turquía) y Olympique de Marsella (Francia).

El palmarés del futbolista japonés incluye 6 títulos oficiales. Con Selección Japonesa: 1 Copa Asiática de la AFC: 2011.

A nivel de clubes, por su parte, con el Inter de Milán (Italia) materializó 1 Copa Italia: 2010-11. Con el Galatasaray (Turquía) logró 2 Superligas de Turquía 2017-18, 2018-19, 1 Copa de Turquía: 2018-19 y 1 Supercopa de Turquía: 2019.