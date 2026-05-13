Desafiantes palabras del presidente Petro contra la fiscal por negarse a levantar órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo

En plena campaña electoral para las presidenciales del 31 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por negarse a suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido alias Chiquito Malo, solicitado en extradición por Estados Unidos.

En declaraciones públicas, Petro cuestionó abiertamente la independencia de la justicia colombiana. "Ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación, orden del Presidente de la República en el tema de la paz", afirmó.

"Y el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución; si no, el pueblo las hace respetar", puntualizó.

Durante su discurso, Petro empleó su característica estrategia de victimización, haciendo alusión a su pasado como integrante del grupo terrorista M-19.

"Quieren coger como excusa los procesos de negociación para que me metan preso en Estados Unidos. Me pueden meter preso, pero yo no voy a faltar a mi palabra de ser hombre de paz", declaró el presidente, quien también afirmó: "Yo fui torturado también".

El mandatario colombiano desvió responsabilidades hacia países vecinos, y señaló sin presentar pruebas que Ecuador "se ha convertido en el país de mayor exportación de cocaína del mundo".

También acusó a Chile y Ecuador de proveer explosivos y detonadores a grupos terroristas que operan en territorio colombiano. "Con explosivos de Chile y estopines del Ecuador están matando caucanos, caleños, vallecaucanos y colombianos en general, ya demostrado", aseveró.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en declaración exclusiva a NTN24, cuestionó la efectividad de la política de ‘Paz Total’.

"El enfoque de paz total del presidente Petro no ha producido las mejoras de seguridad previstas. Las negociaciones deben estar condicionadas a reducciones claras y verificables de la violencia", mencionó.

El senador republicano Rick Scott anunció el envío de una carta al secretario Marco Rubio expresando preocupación por el deterioro de la seguridad de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Scott calificó a Petro como "una persona de extrema izquierda" y "un líder muy malo para Colombia". Señaló sus vínculos con "Maduro y Raúl Castro, personas así en China y Putin en Rusia".

Por su parte, Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá, ofreció su análisis en NTN24 sobre las motivaciones presidenciales.

"La única explicación que se le puede encontrar es el afán electoral de Petro por movilizar personas que tienen control sobre diferentes territorios del país y que pudieran incidir electoralmente", afirmó.