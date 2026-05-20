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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Mascotas

Perros y gatos: los nuevos aliados del bienestar físico y emocional

mayo 20, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La relación entre humanos y animales de compañía ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Expertos aseguran que hoy los perros y gatos no solo brindan compañía emocional, sino que también tienen un impacto positivo en la salud física, las rutinas y la vida social de millones de personas.

Lo que antes era visto simplemente como una mascota hoy ocupa un lugar mucho más profundo dentro de los hogares. Perros y gatos se han convertido en parte esencial de la dinámica familiar y, según especialistas, su presencia tiene efectos directos en el bienestar físico, psicológico y social de las personas.

Marcos Díaz Videla explica que desde hace décadas la ciencia comenzó a investigar el impacto de convivir con animales de compañía.

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“Hay muchísimos estudios desde principios de los años 80 que analizaron cuál es el impacto que tiene la convivencia e interacción con animales de compañía en la salud de las personas. Se encontraron efectos tanto a nivel físico como psicológico, emocional y social”, asegura el especialista.

Entre los principales beneficios identificados aparece el aumento de la actividad física. Según Díaz Videla, las mascotas obligan a las personas a mantener rutinas y hábitos más activos.

“Los animales de compañía hacen que las personas se ejerciten más. Esto sucede tanto con perros como con gatos porque demandan cierta organización y ciertas rutinas. En el caso de los perros se suma además la necesidad de los paseos regulares, y esa actividad física mejora distintos parámetros de la salud”, explica.

El especialista señala que en los últimos 50 años cambió por completo la manera en que las personas se relacionan con sus animales.

“Hoy están íntimamente integrados en la dinámica familiar. Se tienen en cuenta en las vacaciones, en las celebraciones, en las rutinas y hasta en las decisiones económicas del hogar”, afirma.

Ese cambio también ha transformado las reglas de convivencia dentro de las casas. Para Díaz Videla, la relación actual implica una construcción compartida entre humanos y animales.

Incluso, algunos estudios citados por el especialista muestran que invertir dinero en el bienestar de las mascotas puede generar mayor sensación de felicidad que gastar en uno mismo.

En medio de contextos marcados por el estrés y la soledad, expertos coinciden en que los animales de compañía se han convertido en una fuente de apoyo emocional, actividad física y conexión social cada vez más importante para millones de personas alrededor del mundo.

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