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Lunes, 27 de abril de 2026
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Petróleo

Empresas desempolvan taladros petroleros almacenados en Venezuela mientras se revisan los contratos, según Reuters

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo venezolano - Foto EFE
Los equipos que ahora se están desempolvando se destinarían a proyectos operados por empresas mixtas entre la estatal PDVSA y compañías privadas en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo, las dos principales regiones petroleras del país.

Las empresas de servicios petroleros que durante años mantuvieron taladros y equipos especializados almacenados en Venezuela han comenzado a sacarlos de las bodegas para su ensamblaje y reparación, a medida que el gobierno avanza en una revisión de contratos que podría generar nueva actividad, dijeron cuatro fuentes involucradas en los preparativos a Reuters.

Desde que se aprobó una reforma de la principal ley petrolera de Venezuela a finales de enero, productores extranjeros y locales han estado presentando la documentación requerida mientras negocian la ratificación o modificación de sus contratos.

La revisión, que debe completarse a finales de julio, ya ha dado lugar a acuerdos iniciales para la ampliación de áreas, la adjudicación de bloques y el intercambio de activos, lo que ha llevado a muchas empresas involucradas a comenzar la búsqueda de los taladros perforación necesarios para los nuevos trabajos.

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Según las fuentes, al menos nueve taladros de entre 500 y 1.500 caballos de fuerza han sido sacados de almacén por varias empresas extranjeras en las últimas semanas para prepararlos para su despliegue en tierra, mientras que otros cinco están en evaluación antes de ser movilizados.

No está claro cuántos taladros y equipos especializados permanecen almacenados. Algunas empresas los sacaron de Venezuela, mientras que otras los pusieron a resguardo después de que Washington impusiera sanciones al sector energético del país en 2019.

Los equipos que ahora se están desempolvando se destinarían a proyectos operados por empresas mixtas entre la estatal PDVSA y compañías privadas en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo, las dos principales regiones petroleras del país. Según las fuentes, los proveedores extranjeros de servicios prefieren trabajar para empresas con larga trayectoria en Venezuela y un buen historial de pago.

La mayoría de los socios de PDVSA aún no ha completado la planificación de sus nuevas campañas de perforación, pero como parte de los acuerdos recientes firmados con el gobierno, productores como Chevron CVX.N, Repsol REP.MC y Shell SHEL.L han anunciado nuevos proyectos y expansiones de producción que requerirán equipos adicionales.

La nueva ministra de Hidrocarburos del régimen de Venezuela, Paula Henao, ha dicho a inversionistas y proveedores en las últimas semanas que el país también busca bombas, variadores de frecuencia, cabezales de rotación, válvulas, tuberías, compresores de gas y productos químicos para la perforación, producción, procesamiento y transporte de crudo y gas.

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De conseguirse, los taladros y equipos contribuirían a aumentar la producción total de crudo del país a 1,37 millones de barriles diarios (bpd) a finales de año, desde los actuales 1,1 millones de bpd, según las presentaciones de Henao a las que tuvo acceso Reuters.

Durante su reporte trimestral de resultados, Halliburton dijo la semana pasada que ha estado discutiendo términos comerciales con clientes para operaciones en Venezuela, tras visitar algunas instalaciones. En otra llamada para reportar resultados, SLB dijo que Venezuela sigue constituyendo una emocionante "oportunidad de crecimiento".

Las empresas que ya cuentan con equipos en Venezuela pueden tener ventaja sobre aquellas que planean importarlos, ya que el papeleo requerido tanto de Caracas como de Washington -desde contratos hasta licencias y autorizaciones del Tesoro de Estados Unidos- es menos engorroso y la instalación sería más rápida.

Sin embargo, se prevé que muchos de estos taladros requerirán reparaciones antes de ser trasladados a los campos donde operarían. Si esos costos superan el millón de dólares por taladro, se necesitarían contratos a mediano plazo para justificar el gasto, según una de las fuentes.

Venezuela solo registraba dos taladros de perforación activos en el informe de Baker Hughes a finales de marzo, los cuales, según fuentes, están trabajando para proyectos de Chevron. Los taladros de reacondicionamiento más pequeños generalmente no se incluyen en la lista.

En la presentación de Henao, el ministerio identificó un total de 93 taladros petroleros necesarios hasta 2028 para aumentar la producción de crudo, principalmente en la Faja del Orinoco.

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