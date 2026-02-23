NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Trump, que desea alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, ordenó un despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

Teherán advirtió este lunes que responderá "con fuerza" a cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que Donald Trump afirmara contemplar esa posibilidad en Irán, escenario de nuevas manifestaciones estudiantiles contra el poder.

El presidente norteamericano, que desea alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, ordenó un despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

"No hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán.

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo el viernes que "considera" un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos.

"Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos", recalcó Baqai.

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Qaribabadi, advirtió del riesgo de una "escalada" más allá de las fronteras de su país en caso de ataque y llamó "a todos los países comprometidos con la paz y la justicia a tomar medidas significativas" para evitarlo.

Estados Unidos e Irán celebraron el 17 de febrero en Suiza una segunda ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, sobre el programa nuclear de Teherán en un momento de gran tensión después de que Washington desplegara dos portaviones en la región.

Irán y Omán han confirmado más conversaciones el jueves, pero Estados Unidos no lo ha hecho.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, encabeza las negociaciones por parte de Teherán, mientras que Estados Unidos está representado por el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Trump había dicho el jueves que se daba un plazo de diez a quince días para decidir sobre un eventual recurso a la fuerza contra Teherán.

A pesar de esa nueva advertencia, el canciller iraní consideró el domingo que existían "buenas opciones de llegar a una solución diplomática en la que todos ganen".

Araqchi afirmó que esperaba entregar pronto "una primera versión" del texto al equipo estadounidense.

Las anteriores conversaciones entre ambos países se vieron interrumpidas en junio de 2025 por la guerra desencadenada por Israel contra Irán, en la que intervino Washington bombardeando instalaciones nucleares de la república islámica.

Temas relacionados:

Irán

Estados Unidos

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Gustavo Petro y John McNamara - AFP
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución": presidente Petro reacciona a suspensión provisional del decreto del salario mínimo

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Gustavo Petro y John McNamara - AFP
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

Aeropuerto | Foto Canva
Aeropuertos

China construirá el aeropuerto más grande del planeta sobre una isla artificial

Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Palmeiras

Técnico del Palmiras habla sobre la vinculación del colombiano Jhon Arias al equipo: “Es un fichaje de la presidenta”

Base de béisbol / Logos de Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, equipos de la LVBP - Fotos: Pexels / X
LVBP

Estos son los refuerzos que tomaron Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes para la final de la LVBP 2025/26

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre