Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Teherán advirtió este lunes que responderá "con fuerza" a cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que Donald Trump afirmara contemplar esa posibilidad en Irán, escenario de nuevas manifestaciones estudiantiles contra el poder.

El presidente norteamericano, que desea alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, ordenó un despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

"No hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán.

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo el viernes que "considera" un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos.

"Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos", recalcó Baqai.

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Qaribabadi, advirtió del riesgo de una "escalada" más allá de las fronteras de su país en caso de ataque y llamó "a todos los países comprometidos con la paz y la justicia a tomar medidas significativas" para evitarlo.

Estados Unidos e Irán celebraron el 17 de febrero en Suiza una segunda ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, sobre el programa nuclear de Teherán en un momento de gran tensión después de que Washington desplegara dos portaviones en la región.

Irán y Omán han confirmado más conversaciones el jueves, pero Estados Unidos no lo ha hecho.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, encabeza las negociaciones por parte de Teherán, mientras que Estados Unidos está representado por el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Trump había dicho el jueves que se daba un plazo de diez a quince días para decidir sobre un eventual recurso a la fuerza contra Teherán.

A pesar de esa nueva advertencia, el canciller iraní consideró el domingo que existían "buenas opciones de llegar a una solución diplomática en la que todos ganen".

Araqchi afirmó que esperaba entregar pronto "una primera versión" del texto al equipo estadounidense.

Las anteriores conversaciones entre ambos países se vieron interrumpidas en junio de 2025 por la guerra desencadenada por Israel contra Irán, en la que intervino Washington bombardeando instalaciones nucleares de la república islámica.