Para Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen está "construyendo una Venezuela más democrática, más justa y más libre"

A criterio de Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen venezolano está "construyendo” un país más “democrático y libre”.

"Hoy nosotros estamos construyendo una Venezuela más democrática, más justa, más libre y debe ser con el esfuerzo de todos", dijo Delcy Rodríguez mediante un discurso transmitido por la televisora estatal VTV.

El pronunciamiento de Rodríguez se da un día después de haber promulgado la ley de amnistía destinada a la liberación presos políticos bajo la presión que ejerce Estados Unidos tras derrocar al tirano Nicolás Maduro.

Fue el pasado jueves 19 de febrero que, junto a su hermano, el presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, y junto al ministro de Interior del régimen, además solicitado por la justicia de los Estados Unidos, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez habló en cadena nacional sobre la mencionada ley.

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez desde el palacio de Miraflores, en Caracas.

"Ha sido un acto de grandeza, de desprendimiento, nos estamos desprendiendo un poco de la intolerancia", acotó.

Asimismo, Rodríguez pidió a Cabello y a los actores políticos de la AN, una "revisión de casos no contemplados" en la ley de amnistía para, según sus palabras, “curar heridas”.

"Esto es para reencauzar la justicia, yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental", complementó.

Esta ley ahora debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos, los cuales han pausado su vida de manera injusta y arbitraria por un sistema represor que tiene 27 años enquistado en el poder.

De acuerdo con el reporte más reciente de la ONG Foro Penal, van 444 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, mientras que 644 personas siguen tras las rejas por oponerse y protestar en contra de la dictadura.