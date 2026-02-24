"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Mientras algunos familiares de los presos políticos esperan que sus seres queridos sean liberados bajo la ley de amnistía promulgada en Venezuela, otros buscan que se haga justicia para las víctimas mortales del régimen chavista.

Ese es el caso de David Vallenilla, padre del joven David José Vallenilla, quien fue asesinado a sangre fría a través de la reja de la base militar La Carlota en la represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2017.

Su ejecución extrajudicial forma parte del expediente de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, pero aún no vislumbra justicia. Es por eso que su padre expone su caso en el programa La Mañana de NTN24 y pide justicia.

Según Vallenilla, la justicia venezolana nunca entregó "el rol de guardia y la cadena de mando del día que acontecieron los hechos" para identificar a todos los responsables. "No hay voluntad de justicia", sentenció.

Y se cuestionó: "¿Qué va a pasar con nosotros? Nos quedamos. O sea, viene una ley de amnistía, una supuesta ley de amnistía que estoy seguro hecha a su medida".

En esa línea, Vallenilla argumentó que "No es lo mismo perdonar que impunidad. Y no es lo mismo amnistía que impunidad".