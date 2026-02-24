La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

El discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión promete abordar importantes temas relacionados con América Latina.

Analistas en Washington creen que el mandatario repasará los principales logros de su mandato, focalizando en la decisión estratégica y militar que implicó la captura de Nicolás Maduro.

Este hecho se ha convertido en un hito para la administración Trump, que ha dado inicio a un nuevo capítulo en la historia de Venezuela.

El analista Andrés Arena sostiene que "Trump utilizará este discurso para proyectar fuerza, diferenciándose de administraciones previas" al criticar los sistemas socialistas del hemisferio occidental.

Trump aprovechará esta plataforma para abordar lo que considera triunfos significativos. Se espera que destaque la situación en Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y haga mención a la importancia estratégica del mercado de petróleo, vital para la reactivación económica del país sudamericano.

La economía y las repercusiones internacionales de estos eventos serán cruciales en su narrativa, como apunta el analista Iacopo Luzi, quien predice que el presidente hablará sobre el “balance de éxito en la captura de Nicolás Maduro” y su impacto en el sector energético.

Además de Venezuela, Cuba también estará en el punto de mira de Trump, según indica el experto Juan Pablo Villasmil.

Es probable que el presidente emita un mensaje al régimen cubano, reflejando su política de mano dura contra sistemas adversarios mientras persigue un enfoque económico beneficioso para los votantes cubano-estadounidenses.