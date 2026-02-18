NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Regimen chavista

Documento judicial revela que Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron visita en la cárcel en Estados Unidos

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro al llegar a Nueva York
Nicolás Maduro al llegar a Nueva York
En una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein, el fiscal del caso, Jay Clayton, informó sobre la visita.

Un documento judicial divulgado por medios de comunicación reveló que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita de un representante consular en la cárcel donde se encuentran detenidos en Nueva York, Estados Unidos.

Se trata de una carta enviada al juez de distrito Alvin K. Hellerstein en la que el fiscal del caso, Jay Clayton, informa sobre dicha visita, la cual fue acordada "en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026".

o

Según dijo Clayton en la misiva, "el Tribunal ordenó al Gobierno facilitar el acceso de los acusados ​​a los servicios consulares y que informara al Tribunal al respecto".

En ese contexto, el fiscal precisó que el 30 de enero de 2026, Maduro y Flores "tuvieron una visita consular con un funcionario representante de la República de Venezuela, para facilitar el acceso ​​a cualquier servicio necesario".

El exjefe del régimen chavista se encuentra encarcelado en un centro de detención federal en Brooklyn tras ser capturado junto a su esposa la madrugada del 3 de enero durante una operación militar de EE. UU. en Caracas. Ambos fueron trasladados a la Gran Manzana en donde se enfrentan a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.

o

Recientemente, la justicia de Estados Unidos confirmó que pospuso del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia. El motivo, presentado con el consentimiento de la defensa del dictador venezolano y concedido por el juez del caso, fue que la Fiscalía alega "problemas de planificación y logística".

En la primera comparecencia ante la justicia de ese país el 5 de enero, Maduro se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas, al tiempo que afirmó ser un "prisionero de guerra".

El exjefe del régimen chavista, de 63 años, comparecerá ante el tribunal el próximo 26 de marzo junto con su esposa de 69 años.

