Jueves, 05 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Revelan documento de justificación del proyecto de ley de amnistía general en Venezuela; el régimen pide “no imponer la venganza, la revancha ni el odio”

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
El documento reza que "quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

Este jueves 5 de febrero se tiene previsto que la Asamblea Nacional de Venezuela, que el chavismo domina por mayoría absoluta, inicie el debate sobre la ley de amnistía general propuesta por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Previo a dicho debate se conoció el texto de justificación legislativa de la nombrada "Ley de amnistía para la convivencia democrática" en el que quedan excluidos "violaciones graves" a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión, que pretende abordar el espíritu general de dicho proyecto.

Asimismo, el régimen pide que se reconozca "la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", dice la exposición de motivos del proyecto.

Y agrega que "quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero, propuso la amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

"Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político" y "esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad", dijo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la encargada del régimen.

La iniciativa legislativa se presenta en medio del lento proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado por Delcy Rodríguez el 8 de enero.

Se trataría de la segunda amnistía desde que el chavismo ocupa el poder en Venezuela, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

