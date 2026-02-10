Primeras palabras del venezolano Richard Páez como técnico del Cúcuta Deportivo en Colombia: “Juegan como si estuvieran en segunda división”

El veterano entrenador venezolano Richard Páez regresa los banquillos tras cinco años fuera del cargo y lo hará para asumir el reto de dirigir al Cúcuta Deportivo en la liga colombiana, un torneo que él ya conoce tras haber pasado por Millonarios.

“El Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. en reorganización informa a todos los hinchas, periodistas, medios de comunicación y opinión pública en general lo siguiente. Tal y como fue anunciado por nuestros medios digitales, el nuevo director técnico del club será el Doctor. Richard Páez”, informó el equipo nortesantandereano en un comunicado.

El venezolano ya se encuentra en tierras cucuteñas y ya comenzó a poner en orden el equipo. En palabras que le dio al medio La Opinión de Cúcuta y habló del reto que signifca para él esta nueva aventura, pues el equipo rojinegro tiene como urgencia asegurar la permanencia en la primera división.

“Llegó en un momento en que me encontraba en pausa, pero el amor, la pasión y la necesidad de estar en la cancha siempre estuvo, estoy bien de salud y sé muy bien lo que se busca. El reto de venir a Cúcuta es por la exigencia y eso es lo que me gusta”, dijo el exseleccionador de La Vinotinto.

Luego se refirió a la afición rojinegra, que es considerada una de las más grandes y más difíciles de llevar en Colombia: “Siempre lo decía cuando venía con Millonarios, que Cúcuta era difícil para el visitante y quiero transformar esa hinchada que hoy está exigiendo para aprovechar esa energía de la tribuna a nuestro favor y en contra del rival”.

Por último, habló a cerca de lo que encontró y el trabajo que viene a hacer para conseguir no solo el primer objetivo que es salvar la categoría, sino ser un equipo protagonista en la liga y por qué no, lograr la segunda estrella. “Hay jugadores que se le puede sacar una evolución positiva, pero lo que no hay es un patrón de juego, se les ve jugando con ansiedad, como se los dije personalmente ellos salieron de la segunda división pero siguen jugando como si estuvieran allá, un equipo de primera no puede jugar como si estuviera en la B, no bajan la pelota, no conectan, no hay confianza y venimos a cambiar esa historia”, aseguró Páez.

Esta será la primera experiencia del exentrenador de la selección venezolana en cinco años tras dirigir en 2020 a Estudiantes de Mérida y su primera prueba será este jueves en el partido entre el Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín.

Cabe recordar, además, que el entrenador venezolano ya hizo parte del fútbol colombiano cuando como entrenador dirigió a Millonarios entre 2010 y 2012. Como entrenador del equipo albiazul, Páez consiguió la Copa Colombia en 2011.

Páez dirigió a la selección Vinotinto entre 2001 y 2007 y, pese a que no pudo conseguir ninguna clasificación al Mundial, muchos expertos señalan que su labor enriqueció al fútbol venezolano y su selección.