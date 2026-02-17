NTN24
Régimen cubano

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Los denunciantes solicitaron a la administración Trump una revisión inmediata de todas las licencias vigentes que permiten a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones directas o indirectas con Cuba.

Congresistas del sur de Florida y líderes del exilio cubano denunciaron hoy que algunas licencias federales estarían permitiendo el envío de artículos de lujo a Cuba bajo la figura de ayuda humanitaria, incluyendo vehículos Ferrari, jacuzzis y motos acuáticas que supuestamente beneficiarían al régimen en lugar del pueblo cubano.

La denuncia fue presentada por legisladores como el congresista Carlos Giménez, junto al recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Daríel Fernández, y activistas del exilio cubano entre quienes figuran Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez y José Daniel Ferrer.

Los denunciantes solicitaron a la administración Trump una revisión inmediata de todas las licencias vigentes que permiten a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones directas o indirectas con Cuba.

Las peticiones concretas incluyen tres puntos fundamentales: revisar exhaustivamente todas las licencias vigentes, revocar de inmediato aquellas que benefician directa o indirectamente al régimen castrista, y endurecer el análisis de nuevas solicitudes relacionadas con la isla caribeña.

Según los legisladores, estas autorizaciones contradicen el espíritu de la Ley Libertad de 1996, al permitir que el régimen cubano obtenga recursos financieros o materiales. Giménez y Fernández denunciaron específicamente que empresas con sede en Miami habrían enviado a Cuba vehículos de lujo como Ferraris y Jaguars, además de jacuzzis y motos acuáticas, presuntamente catalogados como ayuda humanitaria.

"Hay compañías que se supone que estaban mandando ayuda humanitaria a Cuba, pero adentro de esas compañías también hemos encontrado, y muchas gracias al tax collector Daríel Fernández, que nos trajo eso a la atención, que no solo estaban mandando comida y medicina a Cuba, pero también estaban mandando de aquí, de los Estados Unidos, artículos como Ferraris, Ferraris, qué más, Jaguars, estamos hablando de jet skis, hot tubs, todo eso para Cuba", declaró el congresista Giménez.

El legislador añadió: "Por eso hoy le pedimos al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio que cancele cualquier licencia que no ayude verdaderamente al pueblo cubano, sino que en cambio ayude a la dictadura Castro comunista, asesina cubana".

Régimen cubano

Florida

Cuba

Ayuda humanitaria

Carlos A. Giménez

