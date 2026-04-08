Irán interrumpió el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel al Líbano, según la agencia Fars

Este miércoles se conoció que el régimen de Irán interrumpió el tránsito por petroleros por el estrecho de Ormuz, según informó reconocido medio iraní.

La agencia iraní Fars asegura el régimen interrumpió la navegación de los buques petroleros por el corredor marítimo clave tras los ataques de Israel al Líbano, que dejan a al menos una decena de personas muertas.

La agencia, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, detalló que: "el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano". Ante esto, el presidente Trump acotó que el Líbano no hace parte del acuerdo de cese al fuego.

El conflicto entre Israel y Hezbolá en el Líbano no fue incluido en un acuerdo de alto el fuego temporal entre Washington y Teherán, dijo el presidente norteamericano Donald Trump el miércoles a la cadena pública PBS.

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Los libaneses "no fueron incluidos en el acuerdo", afirmó Trump, según publicó en X la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers.

"Es a causa de Hezbolá", el grupo libanés respaldado por Irán, según las declaraciones de Trump reproducidas por la periodista.

El impedimento del paso por el corredor se da a tan solo horas de que se informara el cruce de dos buques petroleros por el estrecho de Ormuz en marco al cese al fuego con Estados Unidos.

El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó considerablemente desde el estallido de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.