"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

El designado embajador del régimen de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, niega que en Venezuela haya arrestos ilegales y violaciones a derechos humanos, además, ha calificado como “tonterías” las preguntas sobre si hay garantías de no arresto para connacionales que regresen a su país.

NTN24 estuvo presente en el Aeropuerto de Miami en una celebración agridulce que contó con globos, banderas y comida venezolana pero que se vio opacada por la actitud displicente y hostil del funcionario del régimen.

La corresponsal Alessandra Martín preguntó al embajador si el régimen garantiza que ningún venezolano sería arrestado por motivos políticos o víctima de represalias por parte del régimen.

"No sigan repitiendo esas tonterías, nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos, no siga repitiendo esas tonterías", dijo Plasencia, pese los incontables registros que avalan la represión y la violación de derechos humanos por parte de la dictadura desde hace años.

Al día de hoy, informes de organizaciones como Foro Penal señalan que en Venezuela hay al menos 454 prisioneros políticos en las cárceles del régimen, a cargo ahora de Delcy Rodríguez.

Posteriormente, Plasencia le relativizó la evidente crisis y evitó responder por los cientos de presos políticos que aún permanecen en centros de tortura del régimen a la espera de volver a la libertad que se les arrebató de manera arbitraria.

"No lo sé, eso lo tienen que preguntar a las autoridades policiales", dijo a NTN24.