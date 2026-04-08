Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras afirmaciones del presidente Petro acerca de que Jorge Glas "es un preso político"

La canciller de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld Rosero, dijo este miércoles que el Gobierno de Daniel Noboa había llamado a consultas al embajador del país en Colombia luego de una serie de comentarios hechos a principios de esta semana por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro afirmó el lunes en sus redes sociales que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple condena por corrupción, "es un preso político" y pidió al presidente Noboa que lo liberara o lo entregara a Colombia, alegando la nacionalidad colombiana de Glas.

En respuesta a Petro, Noboa escribió también en redes que calificar a Glas de prisionero político constituye un ataque a la soberanía y una violación del principio de no intervención.

"Hay un funcionario corrupto en la cárcel que debe rendir cuentas ante Ecuador", dijo el presidente ecuatoriano.

"Evidentemente que hay una provocación porque de la nada salen este tipo de mensajes. Desde el Ecuador hemos tratado de mantener una vecindad cordial. Más allá del diálogo, Ecuador pide acciones concretas", señaló la canciller de Ecuador en entrevista con la emisora Centro Digital.

"Hemos también llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana a más tardar y estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia y la protesta enérgica que el Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano", agregó.

El llamado a consultas a Arturo Félix Wong, actual embajador de Ecuador en Colombia, es el último episodio de una reciente y continua lista de impases entre los países andinos vecinos.

Glas, quien se desempeñó como vicepresidente bajo el mandato de Rafael Correa entre 2013 y 2017, fue condenado por asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, soborno relacionado con la financiación de campañas electorales entre 2012 y 2016, y malversación de fondos públicos tras el terremoto que azotó el país en 2016.

Ecuador, cuyo líder Noboa se ha alineado estrechamente con Washington, ha tenido frecuentes desacuerdos en los últimos meses con Colombia, gobernada por Petro, quien, por el contrario, se ha opuesto en repetidas ocasiones a la política de Donald Trump.

VEA TAMBIÉN Ecuador aumenta los aranceles a Colombia del 30% al 50% tras encuentro sin acuerdo que buscaba frenar la guerra comercial o

Las diferencias en materia de seguridad fronteriza y estrategias para combatir el narcotráfico han provocado, por ejemplo, una disputa comercial, con ambos gobiernos imponiendo aranceles a las importaciones provenientes de su vecino.