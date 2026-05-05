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Martes, 05 de mayo de 2026
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Donald Trump

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Omar Bula Escobar, internacionalista, habló con NTN24 sobre las críticas del presidente Trump hacia el papa León XIV, previo al encuentro entre Marco Rubio y el pontífice en El Vaticano.

Continúan las diferencias entre la Casa Blanca y el máximo jerarca de la Iglesia católica, a tan solo dos días del encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el papa León XIV, en el Vaticano.

El presidente Donald Trump sigue cuestionando la posición del papa frente al conflicto con Irán, mientras que el religioso continúa su discurso característico antiguerra.

Frente a este tema, el programa La Tarde NTN24 habló con el internacionalista Omar Bula Escobar.

Para el internacionalista, aunque este encuentro ya estaba planificado, es claro que “tiene varios efectos en cierto sentido, primero que todo preparar el tono de la reunión que se va a mantener”, teniendo en cuenta que hay una “crisis” que, aunque tal vez no estaba dentro de los temas a tratar, “tendrá que ser discutida con el Vaticano como con el gobierno italiano”.

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Asimismo, dejó claro que actualmente “hay dos discursos diferentes: el del papa, el discurso tradicional, el antiguerra y pro-paz; en el otro lado, ese discurso básicamente deslegitima lo que hizo Trump en Irán y él lo justifica con el hecho de haber acabado con el potencial de las armas nucleares de Irán, que era su propósito”.

Resaltó que las diferencias entre el sumo pontífice y el presidente Trump se pueden prolongar, ya que “el no reconocimiento del papa de este argumento al seguir condenando la guerra en Irán, pues obviamente crea este pimpón que va a seguir por mucho tiempo”.

Bula considera que los “desacuerdos en lo político casi total en las agendas” llevarán a que las diferencias entre el Vaticano y la Casa Blanca continúen.

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Entre tanto, se consideró que en el encuentro de este jueves 7 de mayo entre Marco Rubio y el papa se “discutan” las diferencias entre los Estados, como lo expresó el portavoz del Vaticano, eso como puentes de diplomacia.

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