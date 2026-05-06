"Son cosas que estremecen a cualquier ser humano": duro testimonio del padre de uno de cuatro secuestrados a los que el ELN acaba de "condenar"

José Humberto Pérez, padre de Yordin Pérez, uno de los dos policías secuestrados junto a otros dos funcionarios judiciales de la Fiscalía en Colombia por la banda narcotraficante del ELN en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, habló en La Mañana de NTN24 sobre la terrible situación que ha vivido su familia.

"La situación de la familia y nosotros está un poco complicada, como es de pleno conocimiento con ese último comunicado que salió (…) que se les hizo un consejo revolucionario donde fueron condenados a varios años de cárcel. Atribuyéndoles un delito que no está contemplado ni en el código penal, ni en la Constitución, ni en ninguna parte. Les atribuyen algo inaudito", dijo Pérez.

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Los cuatro servidores públicos, cabe resaltar, fueron notificados por el grupo terrorista de una supuesta condena en su contra, impuesta por los cabecillas criminales de manera infame.

"Esas son cosas que estremecen a cualquier ser humano y más a nosotros los familiares al ver es lo que está ocurriendo hoy en día. Se llaman injusticias por parte y parte, porque no tengo palabras para expresar lo que siento. Y ver lo que realmente está sucediendo. Eso parece que fuera una película o una novela, quién sabe de dónde", mencionó Pérez.

Se trata de la primera vez que se expone a la luz pública en Colombia el mal llamado "juicio revolucionario", pues el ELN no es una autoridad legal, sino un grupo designado organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

"Yo al Gobierno en general le solicito lo que le hemos solicitado desde la primera vez, que gestione la liberación, porque realmente esto está en manos del alto Gobierno. Que cuanto antes saquen a todos esos secuestrados que pertenecen a la fuerza pública. Ellos han sido muy contundentes en solicitar que les tramiten su liberación", instó Pérez a la administración del presidente Gustavo Petro.